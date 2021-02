Einzelstücke, Oldtimer und Luxus-Ausführungen: Aktuelle Motor-Perlen auf willhaben

Österreich (OTS) -



Das exklusivste Auto wird um 1,15 Millionen Euro angeboten

Das älteste Auto stammt aus dem Jahr 1908

1.500 PS bringt der leistungsstärkste Sportwagen auf die Straße



Mehr als 160.000 Fahrzeuge werden derzeit auf willhaben angeboten. Unter den vielen SUVs, Kleinwägen, Kombis und Cabrios befinden sich auch zahlreiche motorisierte Besonderheiten – unter anderem edle Luxusautos, kräftige Sportwägen und ehrwürdige Oldtimer. Michael Gawanda, Head of Auto & Motor bei willhaben, hat sich auf Schatzsuche begeben und präsentiert ausgewählte Besonderheiten, die derzeit auf der Plattform angeboten werden.

Das älteste Baujahr: Oldie but Goldie

Cadillac Type S, Baujahr 1908

Oldtimer-Fans haben auf willhaben eine vielfältige Auswahl: Das älteste Kraftfahrzeug ist mittlerweile mehr als 110 Jahre alt. Es handelt sich um einen Cadillac Type S aus dem Jahr 1908, der derzeit im Automobil- und Motorradmuseum in Wien ausgestellt ist. Um 44.000 Euro sucht der Goldie nun einen neuen Besitzer.

https://www.ots.at/redirect/willhaben92

Dodge Model 30-Four Touring, Baujahr 1919

Darauf folgt ein Dodge Open Tourer Modell 30 mit Baujahr 1919. Der einzigartige Oldie wurde aus Südaustralien importiert und in Österreich vollrestauriert. 32.000 Euro möchte der Verkäufer dafür.

https://www.ots.at/redirect/willhaben93

Ford Modell T, Baujahr 1920

Nur ein Jahr jünger ist das Ford Modell T, das auf Platz 3 der ältesten Autos auf willhaben landet. Das restaurierte Einzelstück wurde als historisches Fahrzeug typisiert und steht um 37.000 Euro zum Verkauf.

https://www.ots.at/redirect/willhaben94

Der höchste Angebotspreis: Nicht nur die Ausstattung spielt in der Oberklasse

Ferrari F12, 1.149.000 Euro

Platz 1 belegt ein flotter Italiener: Der gelbe Ferrari F12 aus dem Jahr 2016 kommt auf 1,15 Millionen Euro und ist derzeit das teuerste Auto auf willhaben. Aber nicht nur der Preis spielt in der obersten Liga: 780 PS, Detailliebe, hochwertige Materialien und ausgeklügelte Technik sorgen für Fahrspaß erster Klasse.

https://www.ots.at/redirect/willhaben95

Porsche 911 Gemballa Extremo BiTurbo Speedster, 990.000 Euro

Ein wahres Unikat folgt auf Platz 2. Der Porsche 993 Speedster aus dem Jahr 1997 stammt vom Automobilhersteller und Fahrzeugveredler Gemballa. Das Unternehmen stellte lediglich zwei dieser Topliga Fahrzeuge her – das erste für die Reifenfirma Fulda. Das zweite wurde nach den Wünschen eines saudi-arabischen Königs angefertigt. Dieser 600 PS-starke Supersportwagen steht nun um knapp 1,0 Millionen Euro zum Verkauf.

https://www.ots.at/redirect/willhaben96

Die meisten PS: Leistungsstärke der Premiumklasse

Nissan GT-R, 1.500 PS

Der dunkelblaue Nissan GT-R Sportwagen präsentiert sich dank eines Motor-Umbaus mit satten 1.500 Pferdestärken. Damit belegt der kräftige Benziner aus dem Jahr 2017 eindrucksvoll den 1. Platz im PS-Rennen. Für knapp 150.000 Euro zeigt das Unikat, was es kann.

https://www.ots.at/redirect/willhaben97

Nissan GT-R, 1.100 PS

Dicht dahinter folgt ebenfalls ein Nissan GT-R – diesmal mit 1.100 PS und Erstzulassung 2010. Auch dieser „Godzilla“ glänzt durch seine Spitzenleistung und exklusive Ausstattung. Rund 75.000 Euro will der Verkäufer aus der Steiermark dafür.

https://www.ots.at/redirect/willhaben98

Autos aus dem Motorsport: offizielle Formula 3 Rennautos

Formel 3 Ralt RT 30

Ein echtes Rennauto ist der Kindheitstraum vieler. Die Chance, diesen Traum zu realisieren gibt es derzeit im Burgenland. Dort wird ein Formel 3 Rennwagen des Herstellers Ralt aus dem Jahr 1986 für knapp 30.000 Euro verkauft. Laut Anzeige hat der einzigartige Wagen europaweit bereits viele Preise gewonnen.

https://www.ots.at/redirect/willhaben99

Formel 3 Dallara 394

In Niederösterreich findet sich gleich ein zweites Modell aus der Formula 3 wieder. Das agile Rennfahrzeug aus dem Jahr 1994 wurde eine Saison gefahren und überzeugt mit mehr als 200 PS. Ersatzteile sind im Preis von 22.000 Euro inkludiert.

https://www.ots.at/redirect/willhaben100

Autos aus Film und Fernsehen: Hollywood auf vier Rädern

Ford Anglia, Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Fans des berühmten Zauberers aufgepasst! In Kärnten steht ein Ford Anglia aus dem Jahr 1960 zum Verkauf. Dieser sieht dem Modell aus dem zweiten Teil der Harry Potter Saga zum Verwechseln ähnlich. Einziger Unterschied: Im Gegensatz zum Film-Modell kann dieser Ford leider nicht fliegen.

https://www.ots.at/redirect/willhaben101

Ferrari 308 GTB/GTS, Magnum

Thomas Sullivan Magnum nahm in der gleichnamigen Serie „Magnum“ die Verfolgungsjagd in einem klassisch roten Ferrari auf und machte das 308 GTS Modell zum Verkaufsschlager der 80er Jahre. Wer sich wie der Privatdetektiv auf Hawaii fühlen möchte, kann ein solches Kultfahrzeug aus dem Jahr 1981 aktuell um knapp 100.000 Euro in Oberösterreich erwerben.

https://www.ots.at/redirect/willhaben102

Die meisten Kilometer: Ausdauernde Vielfahrer

BMW 525 tds, 730.000 Kilometer

Neben Rekordwerten bei Preis und Jahren gibt es auch besondere Spitzenreiter in der Kategorie Kilometeranzahl. Ganze 730.000 Kilometer hat der Sieger, ein BMW 525 tds, seit dem Jahr 1996 auf den Tacho gebracht – und ist laut dem Verkäufer aus Wien trotzdem noch fahrbereit.

https://www.ots.at/redirect/willhaben103

Mercedes Benz E-Klasse 200, 683.000 Kilometer

Platz 2 geht an einen E-Klasse Mercedes, der vor allem als Autobahn-Taxi eingesetzt wurde. Seit dem Jahr 2012 befindet es sich auf der Straße. Kilometerstand: 683.000. Da das Fahrzeug ebenfalls noch fahrbereit ist, ist es das aber wohl noch lange nicht gewesen.

https://www.ots.at/redirect/willhaben104

Die spannendsten Rechtslenker: Raritäten aus dem Linksverkehr

Caterham Seven Sportwagen

Der englische Sportler kam 2011 nach Österreich und ist einzelgenehmigt. Verkauft wird er nun in einem guten Zustand um knapp 20.000 Euro inklusive Originalzubehör.

https://www.ots.at/redirect/willhaben105

Jaguar XJ Daimler Sovereign 4.2 Coupé

1976 wurde der besondere Jaguar Rechtslenker erstmals zugelassen. Auch diese Rarität besitzt eine österreichische Einzelgenehmigung und sucht ebenfalls für rund 20.000 Euro einen neuen Besitzer.

https://www.ots.at/redirect/willhaben106

Ein Polizeiauto aus den USA

Dodge Charger Police Enforcer “LAPD"

Ein Händler aus Niederösterreich bietet einen Streifenwagen des Los Angeles Police Department (LAPD) an. Das Besondere daran: Das Auto enthält nahezu das gesamte Polizei-Equipment und ist somit originalgetreu – von der originalen Polizeisirene über den Leuchtbalken am Dach bis hin zur vergitterten Trennscheibe im Innenbereich.

https://www.ots.at/redirect/willhaben107

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com