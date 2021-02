Der CEO eines führenden Teleradiologieanbieters verantwortlich für die europäische Expansion von Aidoc Alexander Böhmcker wird Aidocs' VP Europe

New York and Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Aidoc, der führende Anbieter von KI-Lösungen für die Radiologie, gab heute bekannt, dass Alexander Böhmcker die Marktexpansion von Aidoc in Europa leiten wird, unterstützt von Jeremy De Sy, Director of Sales Europe. Vorher war Böhmcker über ein Jahrzehnt CEO der Telemedicine Clinic (TMC), einem europaweit führenden Teleradiologie-Anbieter, der mit einem Netzwerk von über 300 sub-spezialisierten Radiologen mehr als 100 europäische Krankenhäuser versorgt.

"Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase Teil des Aidoc-Teams zu werden", sagt Böhmcker. "Als Kunde habe ich den Nutzen der Aidoc-Algorithmen überprüfen können und ich bin überzeugt, dass die Lösungen des Unternehmens zum Standard in der diagnostischen Versorgung werden. Auf dem virtuellen ECR im nächsten Monat werden wir unseren europäischen Kunden das umfassende Lösungsportfolio von Aidoc und spannende Neuentwicklungen vorstellen."

Aidoc ist der führende Anbieter von Lösungen der künstliche Intelligenz in der diagnostischen Bildgebung. Diese helfen Ärzten, die Behandlung von Patienten zu beschleunigen und die Qualität der Versorgung zu verbessern. Das Unternehmen verfügt über 9 CE-gekennzeichnete und 6 von der FDA zugelassene Lösungen für die Detektion, Priorisierung und Kommunikation akuter Anomalien in CT-Scans und wird in über 400 führenden medizinischen Zentren weltweit klinisch eingesetzt.

Mit der Vervierfachung des Umsatzes von Aidoc im Jahr 2020 macht Europa mittlerweile rund ein Drittel des derzeitigen Kundenstamms des Unternehmens aus. Die Lösungen sind unter anderem in Universitätskliniken wie Antwerpen, Basel und Brüssel, dem Unfallkrankenhaus Berlin sowie in führenden Teleradiologieunternehmen wie TMC und Imadis implementiert.

"Da die Nachfrage nach Aidoc-Lösungen auf dem europäischen Markt wächst, erhöhen wir unser Engagement und unsere Investitionen in der Region, um den Bedürfnissen unserer derzeitigen und zukünftigen Kunden gerecht zu werden", sagt Elad Walach, CEO von Aidoc. "Wir freuen uns, dass wir Alex für einen Einstieg gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass er maßgeblich zum Ausbau unserer europäischen Präsenz beitragen wird."

