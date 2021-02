Nino de Angelo plant Ehe Nummer fünf (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit knapp drei Jahren ist Simone, 45, die im Allgäu eine Reitanlage betreibt, die größte Stütze für Sänger Nino de Angelo - die Hochzeitsvorbereitungen laufen! "Eigentlich wollten wir schon letztes Jahr heiraten", sagt der 57-Jährige im GALA-Interview (Heft 8/2021, ab morgen im Handel). "Das ging aber natürlich nicht wegen der Pandemie." Für ihn wird es die fünfte Ehe. De Angelo: "Mit dreien meiner vier Ex-Frauen war ich vor der Hochzeit nur rund ein Jahr zusammen - das war zu wenig. Mit der rosaroten Brille erzählt man jeden Schwachsinn." Nach wie vor setze er auf die Ehe als Statement, mit dem Partner den Rest seines Lebens verbringen zu wollen. "Aus meinem Mund klingt das vielleicht etwas blöd. Und auf dem Standesamt fragen die sich wahrscheinlich auch: ,Was will der denn schon wieder hier?' Aber ich glaube einfach an die Liebe."

Musikalisch will Nino de Angelo nach seinem Megahit "Jenseits von Eden" jetzt mit dem rockigen Album "Gesegnet und verflucht" neu durchstarten.

