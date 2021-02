Der VVDN-Geschäftsbereich Vision erweitert seine Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten für High-End-Kamera-Lösungen mit KI

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - VVDN Technologies erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von High-End-Kameralösungen mit fortschrittlicher KI-Verarbeitung. Die Vision Business Unit von VVDN hat in den Aufbau von Know-how über mehrere intelligente High-End-Kameraplattformen mit KI-Verarbeitungsfunktionalität investiert, um Hochgeschwindigkeits-Edge-Analysen bei reduziertem Stromverbrauch zu liefern.

High-End-Plattformen erweitern die Möglichkeiten zur Entwicklung von KI-ausgestatteten Kameras/Sichtlösungen und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Überwachung, Unternehmen, Flottenmanagement, Verbraucher, Einzelhandel, Smart City und Industrieanlagen. VVDN verfügt über die Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung der unten genannten Lösungen im Bereich Kamera/Vision für OEMs und Produktfirmen:

Dash Cams

Videokonferenz-Kameras

Überwachungskameras/NVRs

Wärmebildkameras mit Video Analytics

360 Grad High End Kameras

Automotive Solutions

Sreejith, Vizepräsident - Vision Business Unit, sagte: "VVDN investiert in den Vision-Bereich und einer der Hauptschwerpunkte der Vision-Industrie sind intelligente High-End-Plattformen, die als nächster Meilenstein im Vision-Bereich gelten. Unser Team verfügt über bewährte und tiefgreifende Expertise in Bereichen wie: Dual-Sensor-Integration, Video-Stitching, Bildoptimierung, KI/ML, Datenmodellierung und Edge Computing, was uns hilft, unseren Kunden anspruchsvolle und sichere kamerabasierte Lösungen zu liefern."

VVDN arbeitet an allen KI-Teilbereichen, einschließlich maschinellem Lernen, Deep Learning und Convolutional Neural Network (CNN), und entwickelt energieeffiziente, auf KI basierende Kamerageräte. Darüber hinaus helfen die dedizierten VVDN Video Labs beim Testen und Validieren von Lösungen mit Effektivität. Das Unternehmen verfügt über enge Beziehungen zu Siliziumanbietern und eine starke Infrastruktur und liefert erstklassige kamera-/sichtbasierte Lösungen an globale Tier-1- und Tier-2-OEMs in verschiedenen vertikalen Branchen.

Vivek Bansal, President Engineering - Vision, sagte: "Kunden suchen nach Lösungen, die auf den neuesten Fortschritten in den Bereichen Kamera, KI und Computer Vision basieren. Die heutigen Anwendungsfälle in der Industrie erfordern leistungsstarke On-Device-Intelligenz, Kameraverarbeitung und Sicherheit. VVDN ist sich der Bedeutung von KI auf dem Markt bewusst und hat daher viel in den Erwerb von Kompetenzen auf den neuesten Plattformen investiert, die von allen großen Siliziumherstellern auf dem Markt angeboten werden. Darüber hinaus machen uns unsere End-to-End-Dienstleistungen vom Engineering bis zur Fertigung zum bevorzugten Partner unserer Kunden. Globale OEMs profitieren heute von unseren Fähigkeiten und unserer Erfahrung und erhalten ihre Lösungen der nächsten Generation in der kürzesten Zeit entworfen, entwickelt und hergestellt."

