UEFA Europa League Sechzehntel-Finale auf PULS 4: WAC vs. Tottenham morgen, um 18:15 Uhr live

Der WAC empfängt das Starensemble von Tottenham Hotspur und möchte seine kleine, aber vorhandene Chance auf den Aufstieg am Leben halten

Wien (OTS) - Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Im Sechzehntel-Finale der UEFA Europa League, trifft der WAC auf das Starensemble von Trainerlegende Jose Mourinho. Die Favoritenrolle liegt natürlich bei den Spurs, trotzdem hofft die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer mit einem klaren Plan und ein wenig Spielglück auf die große Überraschung und eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in London. Aufgrund einer fehlenden Landeerlaubnis, wird das Spiel in der Puskas Arena von Budapest über die Bühne gehen. Ex WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Heimo Pfeifenberger

Experte: Johnny Ertl

Die Highlights aller weiteren Begegnungen des Spieltages, besonders ausführlich FC Salzburg gegen Villareal CF, präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr.

UEFA Europa League: WAC vs. Tottenham Hotspur

Morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4

Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com