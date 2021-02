Hanger: Unser Vertrauen in den Finanzminister lässt sich mit Zahlen, Daten und Fakten beweisen

ÖVP-Abgeordneter: Vertrauen statt Misstrauen in Finanzminister Blümel

Wien (OTS) - Mit einer "Liebeserklärung" begann der Betriebswirt und ÖVP-Abgeordnete Mag. Andreas Hanger heute, Dienstag, seine Rede im Rahmen der Dringlichen Debatte in der Sondersitzung des Nationalrates. "Ich liebe Zahlen, und ganz besonders dann, wenn diese auf Fakten basieren. Daher appelliere ich auch an uns alle hier und ganz besonders an die FPÖ: kehren wir wieder zu Zahlen, Daten und Fakten als Grundlage der Politik und des Parlamentarismus zurück. Denn die (Corona)politik und der Misstrauensantrag der FPÖ haben damit nichts zu tun."

Der heutige Misstrauensantrag der FPÖ gegen Finanzminister Blümel habe nämlich keinerlei Grundlage. "Im Gegenteil: wenn es das parlamentarische Instrument des Vertrauensantrages gebe, so würden wir diesen stellen. Denn unser Vertrauen in den Finanzminister basiert auf Zahlen, Daten und Fakten", betonte Hanger, und nannte drei Zahlen, an denen er dies festmachte: die Zahl 1,8, die Zahl 32 und die Zahl fünf.

- Der Finanzminister habe den Beihilfenrahmen beim Fixkostenzuschuss um 1,8 Millionen Euro erhöht. "Damit wird hunderten Unternehmen geholfen, werden viele Arbeitsplätze gesichert", so Hanger.

- Seit Beginn der Pandemie hat Österreich 32 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen zur Verfügung gestellt. "Und damit sind wir Europaspitze", nannte Hanger als Beispiele die Kurzarbeit, den Fixkostenzuschuss, die Investitionsprämie. "Diese Hilfen wirken. Darauf kann man stolz sein", sprach Hanger dem Finanzressort seinen Respekt für die hervorragende Arbeit aus.

- Fünf: Von den weltweit 394 Ländern gibt es nur fünf, die besser refinanzieren als Österreich. Hanger: "Das hohe Vertrauen in den Finanzplatz Österreich ist unseren ÖVP-Finanzministern der letzten Jahre und unserem aktuellen Finanzminister zu danken."

"Ja, unser Finanzminister verdient das höchste Vertrauen – und das lässt sich mit Zahlen, Daten und Fakten beweisen", schloss Hanger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at