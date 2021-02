Mit LEGO® VIDIYO(TM) werden Kinder zu den Produzenten und Stars ihrer eigenen Augmented Reality-Musikvideos und bringen LEGO® Minifiguren zum Tanzen (FOTO)

München (ots) -

Gemeinsam mit der Universal Music Group lanciert die LEGO Gruppe die interaktive Spielerfahrung LEGO® VIDIYO(TM), welche LEGO Sets mit einer für Kinder sicheren Social-Music-App kombiniert

In einem sicheren sozialen Umfeld können Kinder ihre eigenen Musikvideos mit Spezialeffekten und -filtern drehen, mittanzen, teilen und gegenseitig kommentieren

Zum App-Launch für zwei Wochen exklusiv verfügbar: Der neue Song "Na?!" der Hamburger Hip-Hop-Band DEINE FREUNDE

Die LEGO Gruppe und die Universal Music Group lancieren das interaktive Spielkonzept LEGO® VIDIYO(TM): Ein spielerisches und innovatives Musikvideo-Maker-Erlebnis, das LEGO Sets wie BeatBoxen, Bandmates und BeatBits mit Augmented Reality kombiniert und damit die Kreativität von Kindern durch Spiel und Musik fördert. Musik hören übers Smartphone und das täglich, bis zu zwei Stunden - längst schon ist der Alltag von Kindern digitaler denn je, und das nicht nur beim virtuellen Unterricht: Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage hört allein die Hälfte aller Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren (48 Prozent*) täglich Musik, über Dreiviertel der Sechs- bis Zwölfjährigen (79 Prozent*) durchschnittlich sogar bis zu zwei Stunden am Tag und über ein Drittel (39 Prozent*) nutzt dafür ein Smartphone.

LEGO VIDIYO, die ab 01. März 2021 im Handel erhältliche neue Produktreihe der LEGO Gruppe, vereint diese Musikbegeisterung von Kindern mit dem kreativen Aspekt des physischen Spielens und Bauens mit LEGO Steinen und einem interaktiven, sozialen Spielerlebnis in sicherer Online-Umgebung. In der eigens für die neue LEGO VIDIYO Serie entwickelten App können Kinder bereits aus 30 Musikhits eines ihrer Lieblingslieder auswählen, unter anderem den neuesten Song "Na?!" der bei Kindern beliebten Hamburger Hip-Hop-Band DEINE FREUNDE. Dazu drehen sie ihr eigenes Musikvideo mit den per AR-Technologie im Video lebendig gewordenen LEGO Minifiguren und über 100 Spezialfiltern, den BeatBits. Im Anschluss kann der Musikclip im Social-Feed der App geteilt und von anderen Usern kommentiert werden. Viel Spaß, aber auch viel Sicherheit: Für die LEGO Gruppe hat die digitale Sicherheit von Kindern stets oberste Priorität, so auch bei der Produktentwicklung von LEGO VIDIYO. Alle Musikvideos werden vor dem Upload geprüft, so dass keine Bewegtbilder von Kindern oder anderen Personen gezeigt werden, und das Kommentieren erfolgt für eine empathische, respektvolle Kommunikation ausschließlich per LEGO Emojis.

Spielen, kommentieren, teilen, interagieren und das alles im digitalen Raum: Beinahe die Hälfte der Sechs- bis Zwölfjährigen (45 Prozent*) nutzen ein Smartphone oder Tablet zum Spielen, die Hälfte der Kinder (50 Prozent*) dürfen alleine über die Nutzung entscheiden. Mit LEGO VIDIYO bewegen sich Kinder in einer für sie besonders sicheren Social-Spiele-App, die ihnen die Welt von Musikvideos eröffnet und in der sie respektvoll miteinander interagieren können. Neben der Überprüfung aller Videos vor dem Upload, wird vor der Nutzung der Teilen-Funktion in der LEGO VIDIYO App zusätzlich die elterliche Zustimmung vorausgesetzt und verifiziert.

LEGO Minifiguren mit der App tanzen lassen und selbst mitmachen

Laut einer YouGov-Umfrage im Januar 2021 verbringen 62 Prozent* der Sechs- bis Zwölfjährigen täglich bis zu zwei Stunden mit Singen und/oder Tanzen. Mit dem neuen interaktiven Spielkonzept LEGO VIDIYO haben Kinder nun die Möglichkeit, zu den Produzenten und Stars ihrer eigenen Musikvideos zu werden. Dabei können sie nicht nur selbst zu ihren Lieblingsliedern tanzen. Dank der integrierten AR-Funktion werden animierte LEGO Minifiguren im realen Umfeld scheinbar lebendig und Kinder können in ihren eigenen Videoclips gemeinsam mit ihnen tanzen und interagieren. Durch die Kombination aus AR und den physischen Spielfiguren sowie der physischen Umgebung wird ein neues Spielerlebnis geschaffen, welches die Entwicklung von Kindern positiv unterstützt und ihre Begeisterung für die Musik und das Tanzen aufgreift.

Und so funktioniert LEGO VIDIYO

Kinder benötigen ein LEGO VIDIYO Set als auch die zugehörige App auf ihrem digitalen Endgerät, einem Smartphone oder Tablet (eine eingeschränkte Free-Version der LEGO VIDIYO App ist ebenfalls verfügbar).

Die Spielerfahrung startet beim Zusammenbauen der im LEGO Set enthaltenen physischen LEGO VIDIYO Minifiguren aus den BeatBoxen, der Bühne aus LEGO Elementen und den ebenfalls im Set enthaltenen BeatBits. Die BeatBox hat Platz für bis zu 16 BeatBits und die dazugehörige Bauplatte kann individuell bestückt und verziert werden.

Durch das Scannen der LEGO VIDIYO BeatBox (mittels der in der App integrierten AR-Technologie) werden die LEGO VIDIYO Minifiguren zum Leben erweckt. Die BeatBits in Form von 2x2 quadratischen LEGO Elementen schalten nach dem Scannen digitale Effekte frei, mit denen sich von Video- und Musik-Stilen bis hin zu Szeneneffekten alles steuern lässt. So vereint LEGO VIDIYO physisches und digitales Spielen in einem Konzept.

BeatBits gibt es in sechs unterschiedlichen Kategorien:

Pinke BeatBits: Kostüme für die LEGO Minifiguren

Gelbe BeatBits: diverse Tanzbewegungen

Blaue BeatBits: musikverändernde Sound-BeatBits,

Schwarze BeatBits: Filter, unter anderem schwarz/weiß, Pixel- und Farbfilter etc.

Grüne BeatBits: szenische Effekte wie Konfetti- und Luftballonregen oder Cupcakes, die vom Himmel fallen

Orangefarbene BeatBits: Fun-Effekte wie bspw. eine sich öffnende Falltür

Kinder entscheiden sich für eine LEGO VIDIYO Minifigur als Hauptakt oder kreieren direkt eine ganze Band mit Background-Performern. Ob Solokünstler oder Band: Alle LEGO Minifiguren können individuell gestaltet werden, indem ihre Outfits verändert oder Accessoires ausgewählt werden.

Aus einem der 30 Musiksongs wählen Kinder ein Lieblingslied, zu dem sie ihr eigenes Musikvideo drehen und wählen im Anschluss ihre Bühneninszenierung.

LEGO VIDIYO Musikvideos können überall gedreht werden, sowohl im Kinder- oder Wohnzimmer als auch draußen im Park. In nur drei Sekunden wird der Standort gescannt, die Minifiguren werden platziert und der Videodreh-Countdown startet.

Durch Anklicken der ausgewählten BeatBits in der App übernehmen Kinder dann die kreative Kontrolle über ihre eigene Musikvideoproduktion und lösen Tanzbewegungen und Audio- sowie Videoeffekte in einem 60-Sekunden-Clip aus. Anschließend können diese in der App auf 5, 10, 15 oder 20 Sekunden lange Musikvideos gekürzt werden.

Nach Freigabe durch das LEGO Moderationsteam können die Musikvideos dann in den App-Feed hochgeladen und per LEGO Emojis kommentiert werden. Alle Inhalte, die persönliche Informationen enthalten, wie z.B. Kinder, andere Personen in der Umgebung, Plakate etc., werden nicht für den App-Feed-Upload freigegeben.

Die ersten LEGO VIDIYO Produkte sind ab dem 01. März 2021 erhältlich, die LEGO VIDIYO App kann ab sofort im Google Play Store und im App Store kostenlos heruntergeladen werden. (Kompatibilitätsprüfung, Link nur über mobile Endgeräte anwählbar)

Sechs BeatBoxen inkl. LEGO Minifigur und 16 BeatBits zu unterschiedlichen Musikgenres

Je 19,99 EUR / 26,90 CHF (Unverbindliche Preisempfehlung)

Party Llama BeatBox (43105)

Candy Mermaid BeatBox (43102)

Punk Pirate BeatBox (43103)

Alien DJ BeatBox (43104)

Unicorn DJ BeatBox (43106)

HipHop Robot BeatBox (43107)

12 Ergänzungs-Charaktere, Bandmates (43101), inkl. 3 BeatBits

Je 4,99 EUR / 5,90 CHF (Unverbindliche Preisempfehlung)

Red Panda Dancer

Cotton Candy Cheerleader

Shark Singer

Bunny Dancer

Discowboy Singer

Genie Dancer

Samurapper

DJ Cheetah

Ice Ceram Saxophonist

Alien Keytarist

Banshee Singer

Werewolf Drummer

*Bevölkerungsrepräsentative Online-Befragungen der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag der LEGO GmbH im Januar 2021 unter (1) 1028 und (2) 1004 Eltern aus Deutschland. Darunter n=198 bzw. n=189 Befragte, die nur Kinder im Alter von 6 bis 12 haben.

Hinweis für die Redaktion:

Pressematerial kann hier heruntergeladen werden: https://www.legonewsroom.de,für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Silk Relations GmbH, Patrick Chodura, Tel.: +49 (0)30 847 108 300, lego @ silk-relations.com

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, die Baumeister von morgen zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das LEGO System in Play, mit seinem Fundament aus LEGO® Steinen, ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können.

Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden jedoch mittlerweile in mehr als 140 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com

Über die Universal Music Group

Die Universal Music Group (UMG) ist globaler Marktführer im Bereich Musikentertainment. Mit ihren vielfältigen Geschäftsfeldern, zu denen u.a. das Tonträgergeschäft, Musikverlagswesen, Merchandising und Audiovisual Content gehören, ist sie in 60 Ländern aktiv. UMG verfügt über den umfassendsten Musikkatalog der Welt mit Aufnahmen und Songs aller Genres. Das Unternehmen entdeckt Künstler und baut sie auf, es produziert und verbreitet Musik von höchster künstlerischer Anerkennung und mit größtem wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihrem Bekenntnis zu Kunst, Innovation und Entrepreneurship fördert UMG die Neu- und Weiterentwicklung von Services, Plattformen und Businessmodellen, um ihren Künstlern neue kreative und wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen und für die Fans neuartige Erfahrungen zu schaffen. Die Universal Music Group gehört zu Vivendi. Weitere Informationen unter: www.universal-music.de

Rückfragen & Kontakt:

Silk Relations GmbH, Patrick Chodura, Tel.: +49 (0)30 847 108 300, lego @ silk-relations.com