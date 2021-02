Seriöse Online Casinos in Österreich finden (FOTO)

Wien (ots) - Der Boom um Online Casinos ist noch lange nicht am Abflachen, sondern geht mit zunehmendem Angebot eher noch weiter. Das Thema, ob die Anbieter seriös sind oder nicht ist dabei besonders wichtig, um nicht aus Versehen an falsche Casinos zu geraten. Eine gute Option für Casinos in Österreich ist der große Vergleich, da seriöse Anbieter auf OnlineCasino.at getestet wurden und eine Zusammenfassung der Anbieter zeigen.

Online Casinos in Österreich: Gibt es seriöse Anbieter?

In Deutschland sind jetzt seriöse Anbieter mehr in den Fokus gerückt, da der Zeitpunkt der Legalisierung des Glücksspiels immer näher rückt. Dafür soll zum Beispiel eine entsprechende Behörde zur Überprüfung in Schleswig-Holstein angesiedelt werden, um nur einen Bestandteil der kommenden Veränderungen zu nennen.

In Österreich ist eine ähnlich unklare derzeitige Rechtslage bei Online Casinos zu erkennen, wie es bisher auch in Deutschland noch der Fall ist. Tatsächlich sind Sportwetten sehr wohl im Netz erlaubt, die Casinos bewegen sich aber in einer ziemlichen Grauzone zwischen erlaubt und verboten. Das führt natürlich schnell dazu, dass sich auch in Österreich dubiose Anbieter ausbreiten.

Durch eine gezielte Suche und den Blick auf verschiedene Kriterien lassen sich die Gefahren aber an dieser Stelle beseitigen. Es gibt in jedem Fall seriöse Anbieter im Land und genauso gibt es verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Interessanterweise gibt es die Casinos, die Casinos-Austria auch online betreibt. Das Angebot ähnelt dabei aber den staatlichen Spielbanken oder entspricht diesen direkt, sodass die Angebote von klassischen Online Casinos doch etwas umfangreicher aufgestellt sind.

So lassen sich seriöse Online Casinos erkennen

Die Frage, wie genau sich denn seriöse Online Casinos in Österreich finden lassen, stellt sich immer wieder. Natürlich hilft ein Vergleich der Anbieter genau wie eine zuvor vorgestellte Darstellung der seriösen Casinos enorm. Doch auch darüber hinaus gibt es einige Hinweise, die sich auf seriöse Anbieter beziehen, die sich nicht verstecken müssen.

Der erste und wohl wichtigste Punkt ist hier ein Blick auf die Lizenz des Casinos. Vielleicht gibt es keine Lizenz aus Österreich, dafür aber aus Malta oder Gibraltar, die zeigen, dass es sich um einen professionellen Anbieter für das Glücksspiel handelt. Wenn ein Online Casino nicht die aktuelle Lizenz an einem gut sichtbaren Ort zur Verfügung stellt und darauf hinweist, dann ist das definitiv kein gutes Zeichen für diesen Anbieter.

Ein Blick auf versprochene Bonuszahlungen kann ebenfalls Aufschluss darüber geben, ob der Anbieter seriös ist. Völlig unrealistische Boni sprechen nicht für einen seriösen Anbieter. Hier lohnt es sich, vor der Anmeldung genau nachzusehen, was hier angeboten wird. Mehrere Zahlungsmöglichkeiten sind ebenfalls ein gutes Zeichen.

Falls das Casino mit PayPal zusammenarbeitet, ist das natürlich optimal bezüglich der Sicherheit. Außerdem sollte ein ordentliches Online Casino über einen Kundenservice verfügen, der am besten über mehrere Wege kontaktiert werden kann. Ein umfangreiches und spannendes Angebot an Spielen kann dann genau wie die Bewertungen von anderen Nutzern dazu führen, dass man einen Anbieter besser einschätzen kann.

Mehr Spielspaß durch den richtigen Anbieter erleben

Es mag weiterhin der Fall sein, dass Glücksspiel umstritten ist. Doch es steht auch fest, dass es sich immer weiterverbreitet, gerne zu spielen. Große Glücksspiel-Konzerne wie BWIN mögen zwischenzeitlich in der Kritik sein, ziehen aber auch immer mehr Nutzer und darunter auch verstärkt Frauen an. Diese waren früher nicht ganz so stark für das Glücksspiel im Allgemeinen zu begeistern.

Der Wechsel hin zum umfangreichen Online Angebot der Casinos sorgt nicht nur für niedrigere Hemmschwellen beim Start, sondern ist darüber hinaus bequemer für die Nutzer. Nicht zuletzt sind die Gewinnchancen oft höher, wenn der richtige Anbieter in Österreich genutzt wird, bei dem keine Angst um das eingesetzte Geld vorhanden sein muss. Wenn in einem solchen Casino ein Bonus angepriesen wird, ist dieser auch tatsächlich erreichbar. Das war früher oft nicht der Fall, da eher dubiose Anbieter auf dem Markt zu finden waren. Diese hatten nicht zuletzt einen schlechten Ruf und oft nur ein mittelmäßig zufriedenstellendes Angebot an Spielen.

Heute ist das anders, da Online Casinos immer mehr für Interesse sorgen und zwischendurch für Spielspaß ganz ohne Anfahrtswege sorgen. Eine umfangreiche Auswahl an Spielen und Slotmaschinen sorgen in Kombination mit hohen möglichen Gewinnen für Interesse bei den Nutzern - aus verschiedenen Regionen, da schließlich keine Beschränkung mehr auf die direkte Umgebung vorhanden ist. Seriös sollte der Anbieter aber unbedingt sein, da das Spiel sonst unsicher werden kann und oft dazu führt, dass die Gewinne nur unter hohen Gebühren und mit langen Verzögerungen ausbezahlt werden. Oder gar nicht. Das lässt sich aber durch seriöse Online Casinos in Österreich problemlos verhindern.

