„Talk 1: Menschen der Woche“ am 17. Februar um 22.25 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zur umstrittenen Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel und Tirols coronabedingte Abschottung

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 17. Februar 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 in „Talk 1: Menschen der Woche“ mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. Diese Woche: Nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel, ÖVP, gehen die Wogen in der Republik hoch. Was steckt hinter den Korruptionsvorwürfen? Wie steht es um die unabhängige Justiz und ihre Ermittlungen bis in die höchsten Sphären der Politik? Welche Folgen können die Vorkommnisse für die Österreichische Volkspartei und ihre Koalitionsregierung mit den Grünen haben?

Außerdem: Die coronabedingte Abschottung Tirols sorgt nicht nur im Land selbst für Streit und Konflikte. Nachdem Deutschland die Tiroler Grenze zu Bayern mehr oder weniger dicht gemacht hat, tauschen mittlerweile auch deutsche und österreichische Politiker auf höchster Ebene Unfreundlichkeiten aus.

Und: Die Gastronomie im ewigen Lockdown. Während der Handel schon geöffnet ist, müssen Lokale, Kaffeehäuser und Restaurants mindestens sechs weitere Wochen lang geschlossen bleiben. Wie gehen Betroffene damit um und wie halten sie sich über Wasser? Von drastischen Existenznöten einer ganzen Branche und der drängenden Sehnsucht vieler Gäste, endlich wieder ausgehen zu dürfen.

Im Studio bzw. coronabedingt zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter u. a. folgende Gäste:

Anna Thalhammer: Die 35-jährige Aufdecker-Journalistin sorgt mit ihren Storys in der Tageszeitung „Die Presse“ immer wieder für Aufregung. Im Zusammenhang mit ihren Recherchen und Berichten rund um die BVT-Affäre war sie im Visier der Korruptionsjäger, die ihr Handy wegen ihrer Kontakte zu Informanten beschlagnahmen lassen wollten. Zuletzt war Thalhammer wegen ihrer für viele unbequemen journalistischen Arbeit mit einer Anzeige der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen angeblicher Verleumdung der Behörde konfrontiert. Sie liefert Einblicke in die Arbeit der Korruptionsjäger und analysiert, ob und wie hier auch politische Entscheidungen einfließen.

Martin Grubinger: Der vielfach ausgezeichnete und international gefeierte Top-Schlagzeuger und Percussionist engagiert sich auch gesellschaftlich. Immer wieder äußert sich der 37-jährige Salzburger pointiert zum politischen Geschehen und geht anlässlich der Korruptionsermittlungen gegen Finanzminister Blümel mit der Performance der Regierung ins Gericht: „Das derzeitige Grundrauschen ist geprägt von den Vorwürfen der Korruption. Da wurde geschreddert, vertuscht und gelöscht“, schreibt Grubinger in seiner Kolumne in der „Kronen Zeitung“. Er fordert, dass die Grünen aus der Koalition aussteigen, um so den Weg für eine Expertenregierung bis zum Ende der Pandemie frei zu machen.

