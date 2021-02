Poppulo enthüllt A-Listen-Teilnehmer für Top-Konferenz zum Thema Mitarbeiterkommunikation 2021

Cork, Irland und Boston (ots/PRNewswire) - Kostenloses Bootcamp zeigt, wie sich Weltklasse-Unternehmen durch großartige Kommunikation von der Masse abheben

Poppulo, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die Mitarbeiterkommunikation, gab heute die Details für sein kommendes Poppulo Bootcamp bekannt, eine alljährliche, virtuelle Veranstaltung, die dieses Jahr am 23. Februar stattfindet und zum Thema hat, wie Kommunikation den Geschäftserfolg in einem turbulenten Umfeld sichern kann.

Das Poppulo Bootcamp, das in diesem Jahr kostenlos ist, bringt die besten Köpfe der Branche zusammen, um Geheimtipps darüber auszutauschen, wie Kommunikation einen auf Menschen ausgerichteten Wandel ermöglicht.

"Heute ist es für Führungskräfte in der Personalabteilung und im gesamten Unternehmen wichtiger denn je, die Bedeutung der Mitarbeiterkommunikation zu verstehen, wenn das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter verbessert werden soll", sagte Josh Bersin, einer der Redner auf der Veranstaltung, der für seine Arbeit als globaler Branchenanalyst, Dozent und Vordenker bekannt ist. "Effektive Mitarbeiterkommunikation ist ein strategischer Faktor, wenn man exzellente Geschäftsergebnisse erzielen will."

Zu den weiteren Rednern gehören:

Aoife Kearns, Director of International Communication, LinkedIn

Communication Leader, IKEA Group

René Carayol MBE, renommierter Executive Coach und Berater

Rochelle Roberts, Global Internal Communications Consultant, Dell

Kevin McDougall, Employee Experience Director, Gallagher

Tchicaya Ellis Robertson und Kelly Monahan, Senior Principals, Accenture

Und viele mehr

Die vielfältigen Referenten - von CEOs über preisgekrönte Autoren und Content-Strategen bis hin zu den Verantwortlichen für die Mitarbeiterkommunikation führender Marken - bieten allesamt einzigartige Erkenntnisse. In den Sessions werden sie ihre umfangreichen Erfahrungen und ihr Fachwissen darüber, wie sie mit effektiver Mitarbeiterkommunikation Geschäftserfolge erzielen, mit den Teilnehmern teilen.

Die Bootcamp-Sessions reichen von Talkrunden über Podiumsdiskussionen bis hin zu Keynotes von Profis im Bereich der Mitarbeiterkommunikation. Zu den Themen der Sessions gehören die Förderung einer integrativen Kultur, die Beeinflussung von Verhalten durch Kommunikation, die Einbindung von Mitarbeitern in Veränderungsprozesse, Weltklasse-Kommunikation mit einem geringen Budget und vieles mehr.

"Auf unserem Bootcamp erfahren Sie, wie Weltklasse-Unternehmen erfolgreich Business-Transformationen und personalorientierte Veränderungen vorantreiben", sagt Mairéad Maher, Global VP of Marketing bei Poppulo. Die Teilnehmer können die Erkenntnisse einiger der weltweit führenden Unternehmen nutzen, um in ihrem Unternehmen für eine klare Kommunikation zu sorgen. Besuchen Sie die Website von Poppulo Bootcamp, um sich für die kostenlose Veranstaltung zu registrieren. Teilnehmer, die an diesem Tag nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, die Inhalte auf Abruf zu erhalten.

Informationen zu Poppulo

Poppuloist der anerkannte Marktführer bei Lösungen, die es Unternehmen erlauben, mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Die Poppulo-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Mitarbeiter mit gezielter und personalisierter Kommunikation zu erreichen und deren Wirkung zu messen.

Wenn Unternehmen wie Unilever, Gilead, Johnson Controls, Telefonica und Rolls-Royce ihre großen internationalen Belegschaften mit effektiver und überzeugender Mitarbeiterkommunikation ansprechen wollen, benutzen sie Poppulo.

Heute setzen 1.000 Organisationen in über 100 Ländern Poppulo ein, um Tag für Tag mit mehr als 25 Millionen Mitarbeitern zu kommunizieren. Der Hauptsitz von Poppulo befindet sich in Cork, Irland, und der Hauptsitz in den USA ist in Boston, MA.

Rückfragen & Kontakt:

TIM VAUGHAN

Head of Content bei Poppulo

tvaughan @ poppulo.com