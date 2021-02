Sonderausstellung von Sonja Frank im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

Frauen im Widerstand 1933-45. Die drei Schwestern Selma, Berthe und Gundl, geb. Steinmetz

Sonderausstellung von Sonja Frank

im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

Die drei Schwestern aus einer assimilierten Wiener Familie erlebten schon früh den Antisemitismus und verließen schon Mitte der dreißiger Jahre den autoritär regierten österreichischen Ständestaat. Sonja Frank schildert in der Sonderausstellung den Alltag des Exils und Flüchtlingslebens ebenso wie die Widerstandstätigkeit der jungen Frauen: Gundl Herrnstadt-Steinmetz kämpfte zuerst im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco und später, wie die älteren Schwestern Selma Steinmetz und Bertha Tardos, in der Résistance. Selma Steinmetz (1907-1979) war die erste Bibliothekarin des DÖW, sie wurde gemeinsam mit ihrem Partner 1944 festgenommen, Oskar Grossmann überlebte die Gestapohaft in Lyon nicht.

Zeit: 8. Februar bis 25. März 2021

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 9 – 17 Uhr, Donnerstag 9 – 19 Uhr



Ort: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wipplinger Str. 6-8, 1010 Wien

Eingang im Hof

Link zu weiteren Informationen

Beim Besuch der Ausstellungen ist das Tragen von FFP2-Masken verpflichtend.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Team des DÖW

Rückfragen & Kontakt:

Christine Schindler, BA

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)

Altes Rathaus, Wipplinger Str. 6-8, A-1010 Wien

Mobile 0043 699 11587464

Tel. 0043 1 2289 469 / 329

http://wwww.doew.at