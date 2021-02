Muchitsch: „Immer mehr Menschen mit weniger Einkommen – die Zeit drängt“

Wien (OTS/SK) - „Bei einer genauen Betrachtung, sieht man, dass die Menschen in Österreich, die mit weniger Einkommen auskommen müssen, steigt. Die Regierung tritt nach wie vor am Stand und schaut dem Treiben hilflos zu, anstatt mit großen Beschäftigungs-, Umschulungs-und Investitionsprogrammen endlich den Konjunkturmotor anzuwerfen“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zur heutigen Regierungs-PK. Es gebe zwar mit 450.000 arbeitslosen Menschen um 7.500 weniger als letzte Woche, aber mit 465.400 Personen in Kurzarbeit sind das um ca. 15.000 Personen mehr als letzte Woche. „Über 1 Million Menschen müssen mit weniger Geld auskommen, mit dem sie ihre Mieten zahlen müssen, ihre Wohnungen heizen und ihre Familien ernähren. Und es werden täglich mehr. Es darf keine Zeit mehr verloren werden. Die SPÖ wird weiterhin Vorschläge einbringen, wie Jobs für die Betroffenen geschaffen werden können. Die Stadt Wien etwa setzt das Modell der Pflegestiftung der SPÖ schon um. Der Bund sollte hier endlich nachziehen. Wir bieten der Regierung weiterhin unsere Zusammenarbeit an“, betonte Muchitsch. **** (Schluss) up/sl/mp

