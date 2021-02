NEOS: Verwirrung um Schulbesuch von und nach Tirol rasch lösen!

Martina Künsberg Sarre: Schülerinnen und Schüler müssen den Unterricht auch in Tirol besuchen dürfen.“

Wien (OTS) - Ohne Verständnis reagiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre darauf, dass grenzüberschreitender Schulbesuch zwischen Tirol und den Nachbarbundesländern aktuell nicht möglich sei - auch mit negativen Tests nicht. „Uns erreichen Meldungen, dass Kinder und Jugendliche aus den benachbarten Bundesländern nicht die Schule in Tirol besuchen dürfen oder umgekehrt. Hier ist in den Verordnungen offenbar auf Schülerinnen und Schüler vergessen worden. Es versteht kein Mensch, warum mit ihnen anders als mit Berufstätigen verfahren wird, gerade jetzt, wo nach einem langen Fernunterricht endlich Schule vor Ort wieder möglich ist.“ so die Bildungssprecherin der NEOS.

Künsberg Sarre pocht darauf, dass Schüler_innen genau so wie Berufstätige mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen am Präsenzunterricht teilhaben dürfen und fordert eine schnellstmögliche Anpassung der Verordnung.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu