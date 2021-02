„Wir sind Kaiser*in“ bringt „Neues aus der Hofkanzlei“ – am 17. Februar um 21.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Kronprinzessin Leopoldine bringt nicht nur frischen Wind auf den kaiserlichen Hof, sondern bemängelt auch massive Defizite in Sachen Gleichberechtigung, wenn „Wir sind Kaiser*in“ am Mittwoch, dem 17. Februar 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 „Neues aus der Hofkanzlei“ bringt. Sowohl die Anzahl als auch die Entlohnung von Frauen lassen am Hof, mehr noch als im Leben „da draußen“, zu wünschen übrig. Nachdem kaiserliche Vorschläge („Na dann zahlen wir den Männern halt auch so wenig“) wenig Anklang finden, wird die Journalistin Barbara Blaha als Expertin zum Gespräch gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at