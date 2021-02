Einstweilige Verfügung des Postbus-Betriebsrats gegen VOR zurückgewiesen

Erleichterung für viele Fahrgäste: Ticketverkauf in VOR Regio Bussen gesichert

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Im öffentlichen Regionalbusverkehr gilt aufgrund der FFP2-Maskenpflicht, einem raschen Luftaustausch (Lüftungsanlagen, Luftzug durch geöffnete Türen) sowie regelmäßiger Reinigung eine hohe „Corona-Sicherheit“. Auch Daten der AGES weisen keine Corona-Cluster im öffentlichen Verkehr nach. Fahrgäste wie auch Bedienstete der Verkehrsunternehmen sind nach menschlichem Ermessen keiner erhöhten Gefahr ausgesetzt. Der Antrag auf eine Einstweilige Verfügung zur Einstellung des Ticketverkaufs sowie zur Schließung der Vordertüren in VOR Regio Bussen durch den Betriebsrat des VOR-Partnerunternehmens Postbus wurde vom zuständigen Arbeits- und Sozialgericht zurückgewiesen.

Aufgrund vermehrter Beschwerden wurde Fahrgästen die Möglichkeit eröffnet, so wie in anderen österreichischen Verkehrsverbünden auch, wieder direkt im Bus eine Fahrkarte zu kaufen. Gerade für ältere Personen oder Menschen ohne Internetanschluss ist dies eine wichtige Maßnahme, um eine sichere Mobilität zu ermöglichen.

Sicherheit aktiv mitgestalten

Weiterhin gelten im öffentlichen Verkehr die vom Bund festgelegten Bestimmungen. So müssen Fahrgäste wie auch LenkerInnen im Kundenkontakt (z.B. Ticketverkauf) eine FFP2-Maske tragen. Erhöhte Hygienemaßnahmen in den Fahrzeugen sowie die Möglichkeit, die erste Sitzreihe hinter den FahrerInnen abzusperren – wenn dies das Fahrgastaufkommen ermöglicht – erhöhen die Sicherheit von Personal und Fahrgästen zusätzlich. Um soziale Kontakte möglichst hintanzuhalten, werden Fahrgäste zusätzlich gebeten, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten bzw. diese nicht auf die Stoßzeiten zu legen: Zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr morgens sollten etwa die öffentlichen Verkehrsmittel jenen Fahrgästen vorbehalten sein, welche wenig Flexibilität in ihrem Tagesablauf haben – etwa SchülerInnen. Auch beim Ticketkauf sollten Fahrgäste, denen dies möglich ist, die Fahrkarten etwa im VOR-Webshop unter https://shop.vor.at bzw. über die Automaten der Wiener Linien, ÖBB oder WLB erwerben.

VOR: Partnerschaft für Fahrgäste wie MitarbeiterInnen

VOR konnte immer einen stabilen Fahrplan aufrechterhalten und damit jenen Menschen Sicherheit geben, die auf einen verlässlichen ÖV auch in Lockdown-Zeiten angewiesen sind. Auch für die Verkehrsunternehmen und ihre tausenden MitarbeiterInnen ist gerade in Krisenzeiten eine derart stabile Auftragslage wichtig. Nach Überwindung der Corona-Krise wird eine positive Mobilitätswende nicht ohne weitere Stärkung des öffentlichen Verkehrs stattfinden.

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Georg Huemer

Pressesprecher

01 95555 1512

georg.huemer @ vor.at