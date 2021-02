Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand vom 16. Februar 2021

Wien (OTS/RK) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.



Stand Dienstag, 16. Februar 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 86.933 positive Testungen bestätigt. In den heute gemeldeten 372 positiven Testungen sind 19 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.619.



82.465 Personen sind genesen.



Gestern wurden in Wien 41.525 Corona-Tests registriert, insgesamt macht das 2.618.247 Testungen in Wien.



Die Gesundheitshotline 1450 hat 7.433 Anrufe entgegengenommen.

Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621. (Schluss) red



