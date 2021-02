Tiroler NEOS: Kurz, Söder und Platter geht es nicht um Zusammenarbeit in der Pandemie, sondern um persönliche Inszenierung!

Mit dieser Nummer tragen die drei den Europäischen Gedanken endgültig zu Grabe.

Innsbruck (OTS) - „Das Schauspiel der drei Regierungschefs ist nicht nur den Bürger_innen nicht mehr zuzumuten, sondern zerstört auch nachhaltig die europäische Gesinnung“, warnt NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer: „Es stehen nur die persönliche Inszenierung und gegenseitigen Schuldzuweisungen im Vordergrund, um von den eigenen dilettantischen Fehlern in der Pandemiebekämpfung abzulenken.“ Das sei gerade jetzt ein fatales Zeichen, so Oberhofer weiter: „Die EU-Kommission scheitert grandios an der Impfstoffbeschaffung, und wir sind gerade in Tirol nicht nur mit Reisebeschränkungen, sondern mit den restriktivsten und absolut nicht nachvollziehbaren Grenzschließungen konfrontiert, die es je gegeben hat. Das was wir jetzt an europäischer Gesinnung und Vertrauen vernichten, hat mittlerweile eine weit größere Dimension erreicht als der Brexit.“

Abschließend appelliert der pinke Klubchef:“ Die Regierungen müssen jetzt endlich Verantwortung übernehmen und gemeinsam vernünftige Wege aus der Pandemie bestreiten, statt patriotischem Hick-Hack kann nur grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Lösung sein – das sind wir den Bürger_innen schuldig.“

