Ty Warners Las Ventanas, der Arzt ist da

San Jose Del Cabo, Mexico (ots/PRNewswire) - Das Fünf-Sterne-Hotel Ty Warner Hotels & Resorts bietet einen Arzt vor Ort für COVID-Tests

Als Reaktion auf die Forderung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nach einem COVID-19-Test für alle internationalen Reisenden, die in die Vereinigten Staaten einreisen, gab Las Ventanas al Paraíso bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit dem BlueNet Hospital getroffen haben, um eine Testklinik vor Ort im Sea of Cortez Resort anzubieten.

Diese Vereinbarung verbindet das Las Ventanas Resort al Paraíso, ein Rosewood Resort, das sich im Besitz von Ty Warner Hotels & Resorts befindet, mit einem der führenden privaten Gesundheitssysteme in Los Cabos, um den Gästen Bequemlichkeit und größere Sicherheit zu bieten, damit sie ihren Aufenthalt im Resort in vollen Zügen genießen können.

"Unsere Gäste wollen und verdienen eine Atempause von den Strapazen unserer stressigen Zeit. Las Ventanas bietet genauso einen Zufluchtsort", sagt Ty Warner, Besitzer von Las Ventanas al Paraíso.

Die COVID-19-Antigentests werden Gästen, die mindestens drei Nächte im Las Ventanas verbringen, kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Tests werden von den geschulten, zweisprachigen Ärzten und Krankenschwestern von BlueNet durchgeführt, die 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. PCR-Tests sind ebenfalls gegen eine zusätzliche Gebühr erhältlich, mit einer zuverlässigen Durchlaufzeit, um zeitliche Anforderungen zu erfüllen. Wenn die Gäste einchecken, bestätigen die engagierten Butler des Resorts das Datum und die Uhrzeit des Tests für jeden Gast.

Als Vorsichtsmaßnahme für Gäste, die möglicherweise eine obligatorische Quarantäne benötigen, stehen in der Klinik vor Ort vier geräumige und abgeschiedene Suiten zur Verfügung. Im Einklang mit seiner Verpflichtung, allen Gästen und Mitarbeitern ein tiefes Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, wird Las Ventanas in diesen privaten Bereichen begrenzte Dienstleistungen anbieten, um eine sichere und ruhige Erholung zu gewährleisten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ty Warner ein außergewöhnliches Arrangement in einem seiner luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels anbietet. Als die Coronavirus-Fälle in New York City in die Höhe schnellten, war Ty Warner der erste, der sein Four Seasons Hotel New York als sicheren Hafen für Ersthelfer organisierte und vorbereitete. Er ermöglichte es den an der Front arbeitenden Ärzten und Krankenschwestern, kostenlos im Four Seasons Hotel New York zu wohnen. Dies ermöglichte ihnen die dringend benötigte Erholung von ihren zermürbenden Tagen, indem sie sich die weiten Reisen von ihren Häusern in die Stadt und zurück ersparten und auch ihre Familien und Angehörigen nicht unnötig mit COVID belasteten.

"Wir entwickeln uns ständig weiter, um die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Gäste zu erfüllen", sagt Frederic Vidal, Geschäftsführer von Las Ventanas al Paraíso und regionaler Vizepräsident für Rosewood Hotels & Resorts®. "Wir sind zuversichtlich, dass diese Vereinbarung mit BlueNet Hospitals dazu beitragen wird, unseren Gästen den Komfort zu bieten, den sie brauchen, um sich im Paradies zu entspannen und zu erneuern."

Das an der Küste der Sea of Cortez gelegene Las Ventanas al Paraíso befindet sich auf einem 12 Hektar großen Gelände und bietet mit fünf verschiedenen Speiselokalen und 84 geräumigen und gut ausgestatteten Gästeunterkünften eine natürliche Möglichkeit der sozialen Distanzierung. Gefeiert für sein umfangreiches Angebot an innovativen, ultra-luxuriösen Annehmlichkeiten und Programmen, ist Las Ventanas führend in der Bereitstellung von maßgeschneiderten Erfahrungen für seine Gäste.

Las Ventanas al Paraíso hält sich an "Commitment to Care", das globale Gesundheits- und Sicherheitsprogramm der Rosewood Hotel Group, sowie an "Punto Limpio", eine Reihe von Richtlinien des Ministeriums für Tourismus, Wirtschaft und Nachhaltigkeit (SETUES) der Regierung des Bundesstaates Baja California.

Ty Warner Hotels & Resorts wurde vom Unternehmer Ty Warner gegründet. Ty Warner Hotel and Resort Eigenschaften umfassen auch: Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, Las Ventanas al Paraiso, San Ysidro Ranch, Montecito Club, Coral Casino Beach and Cabana Club, Sandpiper Golf Club und Rancho San Marcos Golf Course.

