Zweite Amtsperiode für Elisabeth Gutjahr – Rektorin der Universität Mozarteum Salzburg

Salzburg (OTS) - In den Sitzungen des Senats am 29. Januar 2021 und des Universitätsrats am 15. Februar 2021 haben beide Gremien jeweils mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit der Wiederbestellung von Rektorin Prof. Elisabeth Gutjahr für eine zweite Amtsperiode zugestimmt.



Senat und Universitätsrat freuen sich auf die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit für die Universität Mozarteum und die Weiterentwicklung zahlreicher Projekte, die in den letzten Jahren angestoßen wurden, unter anderem der Neubau des Mozarteums am Kurpark.

Dr. Karl Ludwig Vavrovsky

Vorsitzender des Universitätsrats

Univ.-Prof. Christoph Lepschy

Vorsitzender des Senats

