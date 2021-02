FPÖ – Schnedlitz: Kanzler Kurz nach „Novomatic-Bombe“ mehr als nur in Bedrängnis

Wien (OTS) - „Seit mehreren Tagen ist ÖVP-Kanzler Kurz auf Tauchstation. Nun ist auch klar, wovor er sich versteckt. Aber vor seinem eigenen Rücktritt wird er jedoch nicht davonlaufen können“, kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz jüngste Enthüllungen rund um Kanzler Kurz und Novomatic.

„Jüngste Enthüllungen des Mediums ‚ZackZack‘ belegen tiefste Verstrickungen des ÖVP-Kanzlers mit dem Geschäftsführer des Glückspielkonzerns Novomatic im Jahr 2017. Die durch Zeugenaussagen und sichergestellte Nachrichten bewiesenen mehrmaligen Termine des heutigen Kanzlers widersprechen seinen eigenen Aussagen, wonach er den Novomatic-Chef Neumann nur einmal getroffen hätte. So wie es aussieht haben viele dieser ‚Frühstückstermine‘ stattgefunden und das nach der Machtübernahme in der ÖVP durch Kurz mit seiner türkisen Truppe. Das türkise Kartenhaus ist endgültig eingestürzt. Der Kanzler und diese Regierung wird nach dieser peinlichen Niederlage und Offenbarung wohl nicht mehr zu halten sein. Der Kanzler ist nicht mehr tragbar!“ so Schnedlitz in einer ersten Reaktion auf die Nachricht, die soeben die Republik erschüttert.

