SPÖ-Parlamentsklub trauert um Karl Drochter

Tod des ehemaligen Bundesrats hinterlässt eine Lücke in sozialdemokratischem Parlamentsklub

Wien (OTS/SK) - „Wir sind tief betroffen vom Ableben unseres ehemaligen Bundesrates, Genossen Karl Drochter. Wir haben heute von seinem Ableben erfahren und sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seinen Hinterbliebenen“, so die Fraktionsvorsitzende der SPÖ im Bundesrat, Korinna Schumann. „Karl Drochter war zweimal Mitglied des österreichischen Bundesrates und damit wichtiger Funktionär des sozialdemokratischen Parlamentsklubs. Sein Tod lässt uns heute traurig zurück“, betont der stv. Klubobmann der SPÖ Jörg Leichtfried. ****

Schumann und Leichtfried betonen die Leistungen Drochters, der von 1987 bis 1993 und erneut von 1996 bis 2000 als Mitglied in der Länderkammer wirkte und sich auch als Mitglied des Landesverteidigungsrates verdient gemacht hat. Gemeinsam betonen Leichtfried und Schumann: „Karl Drochter hat sich Zeit seines Lebens mit ganzem Einsatz für die sozialdemokratische Idee auf den verschiedensten politischen Ebenen stark gemacht – Menschen wie ihn zu verlieren, trifft uns hart und lässt uns traurig zurück. Unser Mitgefühl gehört in diesen Tagen und Stunden seiner Familie, seinen FreundInnen und WegbegleiterInnen. Wir werden Karl Drochter ein ehrendes Andenken bewahren.“ (Schluss) mkk/bj

