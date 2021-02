Präsenzveranstaltung der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ

Linz/Wien (OTS) - Die Bürgerlisten OÖ in der Vertretung von Martin Gollner freuen sich sehr die 2. Pressekonferenz live und direkt an unsere hochgeschätzten OÖ Pressevertreter unter Einhaltung der aktuellen Covid-Bestimmung abhalten zu können. Es wurden nummerierte Platzkarten ausgesendet. Die Zusammenarbeit mit dem OÖ Presseclub ist exzellent, dafür ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.

Nach unzähligen Arbeitskreissitzungen, basisdemokratischen Videokonferenzen und E-Commitee-Sitzungen und einer Klausur an einem historischen Ort konnte nun einstimmig unser Parteiprogramm am 22.1.2021 beschlossen werden und wird erstmals der OÖ Presse am 25.2. 10:00 präsentiert.

" Wir sind stolz, ein Parteiprogramm zu haben, dass alle unsere 25 Mitglieder-Bürgerlisten mittragen können ", sagt Martin Gollner, Obmann der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ.

" Wir sagten immer, wir brauchen kein Parteiprogramm, jetzt aber haben wir eines. Es haben uns so viele Menschen aus OÖ gefragt.

Sie wollen wissen, für was wir Bürgerlisten OÖ stehen, sie können uns sonst nicht wählen. ", sagt Gollner

" Verpflichtende Ökosysteme für Gemeinden sollen eingebaut werden, damit Tier und Umwelt gut geschützt werden", sagt Obmann Stv. Ing. Hubert Gumpinger

Wir, die Bürgerlisten OÖ "Die Gelben" freuen uns sehr und sind sehr gespannt am 25.2. 10:00 Uhr zur 2. Pressekonferenz zu laden und nach 3 Jahren Arbeit ein fertiges Parteiprogramm präsentieren zu dürfen, das beschlossen ist und bereit ist, dem Vorstand beim Landestag am 27.2. ebenfalls in einer Präsenzveranstaltung im Hotel Ploberger Seminarräume in Wels vorzulegen. Hier findet auch unsere Fortbildung für Gemeinderätinnen im Anschluss statt. Wir bedanken uns bei den Medien und hoffen, dass unsere Ideen und Inhalte breite Zustimmung finden. ergänzt Martin Gollner

Rückfragen & Kontakt:

Büro der Bürgerlisten Oberöstereich (BLOÖ) "Die Gelben"

Maria- Zieglerstr. 1

4722 Peuerbach

07276 29208