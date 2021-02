Jungnickel/Wölbitsch: Wien setzt Bürokratie- und Abgabendschungel für Betriebe fort

Nachhaltige Hilfe nur mit Bürokratieabbau und Gebührenbremse möglich - Beteiligungs-GmbH noch immer nicht in Gänge gekommen

Wien (OTS) - „Während die Bundesregierung alles in Bewegung setzt, um die heimische Wirtschaft zu stützen und Arbeitsplätze zu retten, setzt Wien weiter auf einen Bürokratie- und Abgabendschungel und macht den Unternehmerinnen und Unternehmern das Leben damit schwer. „Das ist das falsche Signal in dieser Zeit. Wir fordern im Sinne der Wiener Wirtschaft endlich mutigere Schritte“, so Stadträtin Isabelle Jungnickel und Klubobmann Markus Wölbitsch.

Die heute von der rot-pinken Stadtregierung angekündigten Maßnahmen seien nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. „Um den betroffenen Betrieben tatsächlich und auch nachhaltig zu helfen, benötigt es mehr. Der Ruf nach einer Gebührenbremse und weniger Bürokratie wird bei den Unternehmen immer lauter und ist auch eine langjährige Forderung der Volkspartei. Doch passiert ist hier noch kaum etwas“, so Jungnickel.

Wölbitsch hebt dabei auch die Beteiligungs-GmbH hervor, die Unternehmen in dieser Zeit besonders stützen sollte. „Die Beteiligungs-GmbH ist nach Monaten noch immer nicht in die Gänge gekommen. Hier hat es die Stadt wieder einmal verpasst, Taten zu setzen und konkret Hilfe zu leisten“, so Wölbitsch abschließend.

