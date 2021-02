FPÖ Oberösterreich: AVISO - Digitaler Aschermittwoch mit Haimbuchner und Hofer am 17. Februar um 18 Uhr online

Übertragung auf der Facebook-Seite von Manfred Haimbuchner

Linz (OTS) - Wir erlauben uns, die sehr geehrten Damen und Herren von Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie die Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin für Mittwoch, 17. Februar aufmerksam zu machen:

D I G I T A L E R P O L I T I S C H E R A S C H E R M I T T W O C H

FPÖ-Bundesparteiobmann III. NR-Präs. Ing. Norbert HOFER FPÖ-Landesparteiobmann Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred HAIMBUCHNER

Der Politische Aschermittwoch ist einer der Höhepunkte des freiheitlichen Jahreslaufs. Zum 30. Mal hätte er dieses Jahr stattfinden sollen. Doch Landesparteiobmann Haimbuchner und seine oberösterreichische FPÖ wollen sich das Großereignis auch in Corona-Zeiten nicht nehmen lassen. Die Traditionsveranstaltung findet daher online statt – aber anders als gewohnt. Bundesparteiobmann Nobert Hofer und Landesparteiobmann Dr. Manfred Haimbuchner werden über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung, freiheitliche Kernwerte und die Widersprüche von Schwarz-Grün sprechen.

Datum: Mittwoch, 17. Februar 2021

Beginn: 18.00 Uhr

Facebook-Seite von Manfred Haimbuchner

unter https://www.facebook.com/manfred.haimbuchner/

Facebook-Seite von Norbert Hofer unter

https://www.facebook.com/Norberthofer2021/

Hinweis für die Redaktionen:

Auf dem Youtube-Kanal von Manfred Haimbuchner

https://www.youtube.com/user/HaimbuchnerTV wird der politische

Aschermittwoch 2021 in Full HD zur Verfügung gestellt.

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.

