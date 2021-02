idealo.at reagiert rasch auf Österreichs Corona-Wohnungstrend (FOTO)

Wien (ots) - Neue Wohnwünsche in Österreich: Das Wohlfühlen zuhause wird wichtiger. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von s REAL und Wohnnet mit rund 5300 Teilnehmern. Gründe sind die generelle Unsicherheit der ÖsterreicherInnen wegen des Lockdowns, der Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice und Homeschooling. idealo.at hat prompt reagiert und setzt ab sofort einen starken Fokus auf Heim & Garten.

Die Ergebnisse der aktuellen Studie sind eindeutig. Vor allem die Bundeshauptstadt Wien, aber auch die Landeshauptstädte haben im Vergleich zur Zeit vor der Krise an Beliebtheit eingebüßt. Die Gewinner sind kleinere Bezirksstädte mit guter Verkehrsanbindung. Gärten, Balkone und Terrassen sind noch gefragter als vor der Krise. Auf Immobiliensuchportalen war die Suche nach Objekten mit Freifläche bereits im April 2020 um 20 Prozent, im Mai 2020 sogar um 64 Prozent höher als im Vergleich zum Vorjahr, als Corona noch nicht ausgebrochen war. In Folge des Lockdowns hinterfragen ÖsterreicherInnen ihre Wohnsituation und suchen nach Verbesserungs-möglichkeiten.

Ein Zuhause mit Freiräumen und Grünflächen liegt also in ganz Österreich voll im Trend, während das Leben in der Großstadt an Attraktivität verliert. Zudem haben Unternehmen vieler Branchen festgestellt, dass Homeoffice nicht nur gut funktioniert, sondern ihnen sogar Geld spart. Die Nähe zum Arbeitsplatz hat dadurch an Wichtigkeit verloren. Ein Homeoffice-Platz ist überall schnell eingerichtet.

Neben Niederösterreich, wo sich die Wohnungsnachfrage seit dem Ausbruch von Corona sogar verdoppelt hat, verzeichnet eine Nachfrageanalyse von ImmoScout24 den höchsten Anstieg seit Corona an Suchanfragen nach Häusern in Oberösterreich und der Steiermark.

Die Preisvergleichsplattform idealo.at hat nun rasch reagiert und ihren Produktfokus auf „Heim & Garten“ gesetzt. Ab sofort sind alle Top-Heimwerker Artikel übersichtlich für jeden DIY Tätigkeit sortiert und nach dem günstigsten Preis gereiht. Zahlreiche Anbieter der Heim & Garten Kategorie haben sich idealo.at angeschlossen.

„Ob bei Elektrowerkzeugen, Sanitärprodukten oder Armaturen, Grillern, Rasenmähern, Swimmingpools oder allem, was man in einem Heimwerkermarkt bekommt – ein Preisvergleich macht sich überall bezahlt. Bestellt wird dann direkt beim ausgewählten Anbieter und geliefert wird nach Hause!“, sagt Jörg Stampler, Marketing Manager idealo Österreich.

„Das Leben und Wohlfühlen zuhause wird immer wichtiger. Durch einen Preisvergleich auf idealo.at wird vom Umbau des Badezimmers, dem Ausmalen der Wohnung bis zur neuen Gartengestaltung inklusive Grill-Ausstattung für den perfekten Barbecue-Abend im Garten alles erschwinglich und möglich“, ergänzt Adrian A. Luna, Country Manager idealo Österreich.

Quelle: idealo Österreich; https://immobilien-redaktion.com/aktuelles/s-real-immobilien-der-jahresrueckblick-2020-und-was-erwartet-uns-2021/; ImmoScout24

Rückfragen & Kontakt:

joerg.stampler @ idealo.de