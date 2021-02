FPÖ – Haider fordert EU-Evaluierung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise

EU soll klären, warum einzelne Staaten vom Wirtschaftsabschwung besonders stark betroffen sind

Wien (OTS) - „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise haben die EU-Staaten in unterschiedlicher Intensität getroffen. Es wäre hilfreich zu wissen, was die Ursachen dafür sind“, erklärte der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Deswegen forderte Haider eine EU-weite Evaluierung dieser Entwicklung und ihrer Ursachen. Dies könne helfen, Fehler zu korrigieren und in Zukunft zu vermeiden.

„Gerade in Österreich ist der Wirtschaftsabschwung besonders stark, obwohl hier der Staat überdurchschnittlich viele Hilfen bereitzustellen vorgibt. Deswegen wäre eine derartige Evaluierung auch für Österreich besonders hilfreich. Leider ist die schwarz-grüne Regierung trotz des katastrophalen Wirtschaftseinbruchs nicht willens oder nicht in der Lage, entsprechende Lehren zu ziehen. Für überforderte Regierungen könnte dies wichtige Hinweise geben, wie man abseits von Pressekonferenzen und PR-Maßnahmen ein Land erfolgreich durch eine Krise führt“, betonte Haider.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at