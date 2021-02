Lotto: Vierfachjackpot – Mittwoch geht es um 5 Millionen Euro

Wien (OTS) - Zum bereits vierten Mal in Folge gab es am Sonntag keinen Sechser, und damit geht es bei der nächsten Ziehung um einen Vierfachjackpot. Damit zeigt sich das Jahr 2021 weiterhin sehr sparsam, was die Menge an Sechsern betrifft. Seit Jahresbeginn gab es erst drei Runden, in denen es (insgesamt vier) Sechser gab – diese brachten jedoch beachtliche Quoten von 1,8 Millionen bis 5 Millionen Euro. Und rund 5 Millionen ist auch die Summe, um die es am Mittwoch geht.

Drei Spielteilnehmer tippten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 44.400 Euro. Ein Salzburger, ein Wiener und ein win2day-User waren dabei jeweils per Normalschein Erfolgreich.

LottoPlus

Ganz anders präsentiert sich LottoPlus in diesem Jahr. In acht Runden gab es insgesamt neun Sechser, zuletzt am vergangenen Sonntag, wo sich ein Wiener über einen Sologewinn freuen darf. Er kassiert für seinen Sechser rund 306.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch stehen rund 400.000 Euro auf dem Spiel.

Joker

Beim Joker schließlich galt es, einen Jackpot zu knacken, und das gelang zwei Spielteilnehmern: Einem aus Kärnten und einem aus Niederösterreich. Jeder der beiden erhält für sein „Ja“ zum Joker rund 237.400 Euro. Der Kärntner versuchte dabei sein Glück mit zwei Joker Tipps und tat gut daran, denn der zweite Tipp brachte den Erfolg.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Februar 2021

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.636.274,05 – 5,0 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 44.381,50 83 Fünfer zu je EUR 1.749,90 295 Vierer+ZZ zu je EUR 147,70 4.636 Vierer zu je EUR 52,20 6.189 Dreier+ZZ zu je EUR 17,60 75.340 Dreier zu je EUR 5,80 282.518 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 25 31 32 37 41 Zusatzzahl 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Februar 2021

1 Sechser zu EUR 305.876,50 73 Fünfer zu je EUR 981,40 3.463 Vierer zu je EUR 18,40 54.112 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 4 11 19 42 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Februar 2021

2 Joker EUR 237.355,20 18 mal EUR 8.800,00 115 mal EUR 880,00 1.168 mal EUR 88,00 11.876 mal EUR 8,00 118.135 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 9 6 3 3 1

