„DIE.NACHT“: Michael Köhlmeier & Monika Helfer und Larissa Marolt am 16. Februar in „Willkommen Österreich“

Außerdem: Neues von den „Pratersternen“ und Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ in ORF 1

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ begrüßen Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 16. Februar 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 das Schriftsteller-Ehepaar Michael Köhlmeier und Monika Helfer sowie Model und Schauspielerin Larissa Marolt. Außerdem schaut der versierte Geräuschkünstler und Sounddesigner Dominik Rabl erneut vorbei und wie gewohnt sorgen auch die Drüberredner von Maschek. und die „WÖ“-Band Russkaja für gute Stimmung. Danach, um 23.10 Uhr, funkeln wieder die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel: Hosea Ratschiller begrüßt diesmal Gery Seidl, Tereza Hossa, Josef Jöchl sowie Yasmo & die Klangkantine auf der Bühne im Wiener Fluc. Und um 23.40 Uhr steht ein Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ zum Thema „Paradox“ auf dem Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

In ihrem zuletzt erschienenen gemeinsamen Buch „Der Mensch ist verschieden“ hat das Schriftsteller-Ehepaar Michael Köhlmeier und Monika Helfer 33 menschliche Charaktertypen ausgemacht. In „Willkommen Österreich“ treffen sie auf zwei besonders spezielle Charaktere. Ob sich Stermann und Grissemann so einfach einordnen lassen? Das Buch hat jedenfalls gute Chancen auf ein Revival, denn nie haben sich Leserinnen und Leser so sehr nach Gesellschaft gesehnt wie heute. Monika Helfers jüngst erschienener Roman „Vati“ ist der zweite Teil ihrer Familien-Trilogie und verspricht, an den Erfolg von „Die Bagage“ anzuknüpfen. Ihr Roman „Oskar und Lilli“ wurde vergangenes Jahr unter dem Titel „Ein bisschen bleiben wir noch“ verfilmt und vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert. Das schreibende Paar kommt zum Talk mit Stermann und Badewannen-Leser Grissemann.

Model und Schauspielerin Larissa Marolt moderierte das ORF-1-Format „A Team für Österreich“, wo über schwierige Themen nicht nur geredet, sondern auch gleich angepackt wurde. Im Gespräch mit Stermann und Grissemann erzählt das Dschungelcamp-geeichte Multitalent von ihrer Hands-on-Weltverbesserungsshow und der ZDF-Serie „Blutige Anfänger“, in der sie eine der Hauptrollen spielt.

„Pratersterne“ mit Gery Seidl, Tereza Hossa, Josef Jöchl und Yasmo & die Klangkantine um 23.10 Uhr

Conférencier Hosea Ratschiller begrüßt in einer neuen Ausgabe der „Pratersterne“ Kollegen Gery Seidl. Wer es heuer auf keine Skipiste geschafft hat, kann sich von Seidls Schilderungen seiner Skierlebnisse humorvoll trösten lassen. Tereza Hossa, Kabarettistin, Slam Poetin und selbsternannte „gottverdammte Lebefrau“, nimmt die „Positive Psychologie“ aufs Korn. Der Tiroler Kabarettist Josef Jöchl deckt geradezu investigativ auf, wie Wien tatsächlich zu dem Titel „Schönste Stadt der Welt“ gekommen ist. Und den musikalischen Höhepunkt und Abschluss liefern Yasmo & die Klangkantine.

