Bis zu 1,46 Millionen sahen Abfahrtsgold im ORF

Wien (OTS) - Kaiserwetter in Italien, die nächste Goldene (für Vincent Kriechmayr) und Topquoten im ORF: Bei der alpinen Ski-WM in Cortina ließen sich gestern, am 14. Februar 2021, bis zu 1,458 Millionen Sportfans den Abfahrtslauf der Herren nicht entgehen, im Schnitt waren 1,340 Millionen bei 68 Prozent Marktanteil (63 bzw. 69 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live mit dabei.

Damit nicht genug der Erfolgsmeldungen: In einer weiteren ORF-1-Live-Übertragung konnte gestern eine Medaille bejubelt werden – Lisa Hausers WM-Silber in der Biathlon-Verfolgung der Damen und die anschließende Siegerehrung sahen bis zu 319.000.

