CSH-Publikation im Aufmerksamkeitsolymp

Wien (OTS) - Eine der weltweit meistdiskutierten wissenschaftlichen Artikel des letzten Jahres stammt vom Complexity Science Hub Vienna.

„Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions”, im November in Nature Human Behaviour erschienen, hat es in wenigen Wochen auf Platz 36 der AltmetricTop100-Liste für 2020 geschafft.

Altmetric erfasst sämtliche Erwähnungen wissenschaftlicher Publikationen in Medien, Blogs, sozialen Netzwerken und anderen Diskussionsforen und berechnet daraus einen Aufmerksamkeitswert („Attention Score“) für jede Arbeit.

Platz 36 von 3,4 Mio. Publikationen mit insgesamt 87,7 Mio. Erwähnungen, „das ist ein Meilenstein für den CSH“, freut sich einer der Hauptautoren der Studie, Peter Klimek. „Unser aufwendiger Zugang – mit mehreren Datensätzen und unterschiedlichen Modellen – hat sich bezahlt gemacht. Die Publikation hat zwar etwas länger gedauert als andere Arbeiten mit ähnlichem Inhalt, aber der immense – positive! – Zuspruch, den wir dafür erhalten haben, gibt uns recht.“

Der Artikel rankt die Wirksamkeit verschiedener staatlicher Interventionen gegen die Ausbreitung von COVID-19. Besondere Aufmerksamkeit fand das Ergebnis, dass das Schließen von Bildungseinrichtungen eine der wirkungsvollsten Maßnahmen gegen die Virusverbreitung ist.

Details zu den AltmetricTop100: https://www.altmetric.com/top100/2020/

