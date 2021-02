SWV-Safferthal: Praktikable und faire Lösung für Friseurbetriebe muss her!

Friseur-Branche darf nicht in Schwarzarbeit abdriften

Wien (OTS) - „Wenn man heute zum Friseur gehen möchte, muss man einen negativen Corona-Test vorweisen. Wenn man hingegen einen mobilen Friseurdienst in Anspruch nimmt, besteht diese Testpflicht nicht. Das stellt eine Ungleichbehandlung dar, die gefährliche Folgen für die Branche haben kann“, berichtet Alexander Safferthal, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk und Vize-Präsident des SWV Österreich. Er bezieht sich dabei darauf, dass durch diese Ungleichbehandlung Schwarzarbeit begünstigt wird.

„Bei den niedergelassenen FriseurInnen besteht große Unsicherheit aufgrund der Testpflicht. Vor allem datenschutzrechtliche Bedenken werden immer wieder an uns herangetragen. Es gibt jedoch auch Berichte von KundInnen, die ihren Friseur-Termin nicht wahrgenommen haben, da sie keinen Termin in einer Teststraße bekommen haben. Dadurch entgehen der Branche Umsätze, die sie gerade jetzt dringend benötigen würde“, berichtet Safferthal. Als einfache und praktikable Lösung schlägt er hierfür vor, den Friseur-Betrieben Corona-Schnelltests zur Verfügung zu stellen, die direkt in den Geschäften durchgeführt werden können.

Gülten Karagöz, Wiener Innungsmeister-Stellvertreterin der Friseure in der Wirtschaftskammer Wien unterstützt diese Forderung. Sie weist auf die generell angespannte Situation in der Friseur-Branche hin und fordert Unterstützung durch die Bundesregierung. „Wir sind eine Dienstleistungsbranche, deren Umsätze stark mit der Veranstaltungsbranche verkettet sind. Keine Hochzeiten, keine Bälle, keine Konzerte: der Stillstand des sozialen Lebens bedeutet für uns einen massiven Wegfall unserer Einnahmen“, erklärt Karagöz.

Karagöz hat auch einen Offenen Brief an die Bundesregierung mit umfassenden Forderungen zur Unterstützung der FriseurInnen verfasst.

