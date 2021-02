Hybrid Cloud Technologien durch Pandemie auf dem Vormarsch

Unternehmen in der ganzen Welt haben erkannt, dass hybride Cloud-Architekturen effizient und sicher sind“, so Roman Oberauer, Vice President Go to Market & Technical Services bei NTT Ltd. in Österreich. „Auch in Österreich wird dieses Thema immer interessanter für Unternehmen, gleichzeitig gibt es hier noch einiges an Aufholbedarf. Aber an guten Argumenten für die hybride Cloud mangelt es nicht: Sie bietet agilen Unternehmen eine optimale Netzwerkarchitektur, erfüllt alle Compliance-Anforderungen und eignet sich perfekt, um jede Form von Krise zu überstehen.“

Roman Oberauer, Vice President Go to Market & Technical Services bei NTT Ltd. in Österreich