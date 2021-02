ORF 2 gratuliert Karl Spiehs zum 90. Geburtstag

Doku und Filmklassiker zum Jubiläum des Produzenten am 20. Februar

Wien (OTS) - Der österreichische Filmproduzent Karl Spiehs feiert am 20. Februar seinen 90. Geburtstag! ORF 2 würdigt den Jubilar und Ausnahme-Produzenten am Samstag, dem 20. Februar 2021, ab 9.05 Uhr mit sechs Filmen sowie einem Dacapo des TV-Porträts von Otto Retzer und beschert dem TV-Publikum ein Wiedersehen mit zahlreichen Publikumslieblingen: Mit dabei sind Uschi Glas, Roy Black, Maximilian Schell, Christiane Hörbiger, Peter Weck, Christian Kohlund, Veronica Ferres, Thomas Gottschalk, Mike Krüger und viele andere. Karl Spiehs produzierte im Laufe seiner Karriere fast 400 Kinofilme, Fernsehfilme und TV-Serien.

ORF 2 zeigt ein TV-Porträt und sechs Filmklassiker am 20. Februar

Den Auftakt zum Geburtstagsreigen macht um 9.05 Uhr der Komödienklassiker „Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut“ aus dem Jahr 1971 mit u. a. Roy Black und Uschi Glas, „Zwei Nasen tanken Super“ heißt es dann um 10.30 Uhr für Thomas Gottschalk und Mike Krüger, das Dacapo der Doku von Otto Retzer „Jedermann liebt Karli Spiehs – Einer Legende auf der Spur“ um 12.00 Uhr zeichnet den Weg des legendären Produzenten von seinen Anfängen im elterlichen Wirtshaus bis zu den großen Fernseherfolgen wie „Ein Schloß am Wörthersee“ oder „Klinik unter Palmen“ nach, zahlreiche Wegbegleiter kommen darin zu Wort. In der charmanten Familienkomödie ist danach um 13.30 Uhr Christiane Hörbiger „Oma wider Willen“ an der Seite von Peter Weck, bevor um 14.55 Uhr eine filmische Reise in „Das Traumhotel – Seychellen“ auf dem Jubiläumsprogramm steht. Den Abschluss bildet ab 23.30 Uhr der Krimi-Zweiteiler „Die Rückkehr des Tanzlehrers“ von Henning Mankell mit Tobias Moretti, Veronica Ferres und Maximilian Schell, der 2004 als Bester Fernsehfilm mit einer „Romy“ ausgezeichnet wurde.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at