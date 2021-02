Magazin „Familienzeit“ für über 100.000 niederösterreichische Haushalte

NÖ Familienpass-Inhaber aller Generationen werden fünfmal jährlich zu aktuellen, familienrelevanten Themen informiert

St. Pölten (OTS/NLK) - Diese Woche erscheint die Frühlingsausgabe der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ in einer Auflage von 130.000 Stück. Sie wird postalisch an die Haushalte von Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses sowie an familienrelevante Einrichtungen und Institutionen zugestellt. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut sich über die neue Ausgabe: „Als familien- und generationenfreundliches Land Niederösterreich möchten wir Familien auch in der aktuellen Situation mit vielfältigen Angeboten bestmöglich unterstützen. Die ‚Familienzeit‘ ist eines dieser Angebote, sie informiert und unterhält seit 2016 Familienmitglieder aller Generationen und greift aktuell das Thema ‚Resilienz‘ auf. Die Inhalte dieser Ausgabe stellen den Leserinnen und Lesern mitunter hilfreiche Tipps und Anleitungen zur Stärkung der eigenen Widerstandskraft zur Seite.“ So berichtet in der neuen Ausgabe beispielsweise eine niederösterreichische Familie über die Veränderungen, die sie während der Corona-Pandemie erlebt hat, und darüber wie sie Maßnahmen wie das Home-Schooling wahrnimmt. Ebenfalls enthalten ist der allzeit beliebte Ausflugstipp, der die Leserinnen und Leser diesmal mit auf den Jakobsweg nimmt.

Zu den redaktionellen Fixpunkten des Magazins zählen Portraits von Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern sowie Institutionen, Unternehmen und Projekte, die sich intensiv mit dem Thema „Generation und Familie“ auseinandersetzen. Beliebte Inhalte des Familienmagazins sind auch Beiträge zur Elternbildung, zu Kinder- und Jugendrechten und zu Aktuellem aus Niederösterreich. Beiträge von Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themengebieten von Recht über Gesundheit bis hin zur Psychologie haben ebenso ihren fixen Platz im Magazin wie Ausflugstipps und Serviceseiten. „Die ‚Familienzeit‘ wird fünfmal jährlich an über 200.000 aktive NÖ Familienpass-Inhaberinnen und Inhaber verschickt. Dieses kostenlose Abo ist einer der vielen Vorteile, die man mit dem NÖ Familienpass genießt“, führt Teschl-Hofmeister weiter aus. Die Ausgaben der „Familienzeit“ sind auch online unter www.noe-familienland.at verfügbar.

