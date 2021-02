Staatssekretärin Mayer gratuliert My Ugly Clementine zur Auszeichnung „Bestes europäisches Indie-Album des Jahres“

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratuliert der Band My Ugly Clementine zur Auszeichnung European Independent Album of the Year des Dachverbands der europäischen Independent Labels (Impala) für ihr Debütalbum „Vitamin C“.

„Ich gratuliere Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs, Kathrin Kolleritsch und Nastasja Ronck ganz herzlich zum Preis European Independent Album Of The Year. Diese Auszeichnung kommt gerade zur richtigen Zeit. Es ist ein starkes und selbstbewusstes musikalisches Statement aus Österreich. Es ist eine wichtige Anerkennung für die Künstlerinnen selber, aber der Preis besitzt auch bestärkende Strahlkraft für alle österreichischen Musikerinnen und Musiker sowie Labels, die es zurzeit nicht einfach haben. Ich hoffe, dass wir das Quartett alsbald wieder live auf einer Bühne erleben können“, so Kulturstaatssekretärin Mayer.

