Blimlinger gratuliert My Ugly Clementine zu Europas Indie-Album des Jahres

Erstmals geht dieser wichtige Preis an das österreichische Frauenquartett My Ugly Clementine mit ihrem Debutalbum „Vitamin C”

Wien (OTS) - Zum 11. Mal verleiht Impala, der Dachverband der europäischen Independent Labels, den Award für das European Independent Album Of The Year, dieses Mal an eine österreichische Band. Zu den bisherigen Gewinner*innen zählen internationale Künstler*innen wie Adele, The Xx, Efterklang, Caribou und zuletzt Apparat. „Es freut mich, dass dieses Mal der Preis nach Österreich an My Ugly Clementine geht. Das Album und die Band musizieren positive Botschaften und sie stehen für mehr Toleranz, Inklusion und das Überwinden von Geschlechterklischees, etwas was in Zeiten wie diesen besonders wichtig ist. Ich gratuliere Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs, Kathrin Kolleritsch und Nastasja Ronck zu ihrer überaus originellen und vielschichtigen Musik. Es sind ‚rohe, funkelnde Indie-Pop-Juwelen‘, wie zuletzt der britische NME geschrieben hat“, freut sich Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen über diesen großartigen Erfolg.

Die Auszeichnung zeigt aber auch, wie notwendig dauerhafte Förderungen sind, um genau solche Produktionen zu unterstützen und zu ermöglichen, in diesem Fall durch den Österreichischen Musikfonds und Austrian Music Export. „Gerade in der Zeit der Pandemie zeigen sich die immensen Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt. Hier ist die Unterstützung von Künstler*innen essentiell, damit jedenfalls weitergearbeitet werden kann. Wir haben uns bemüht, durch diverse zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen die Härten abzufedern. Wir wollen jedenfalls, dass die vielen Musiker*innen und auch die anderen Künstler*innen halbwegs gut weiterproduzieren können und durch die Krise kommen“, sieht Blimlinger die Politik gefordert.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at