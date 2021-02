Waitz zu Kosovo-Wahlen: Gratulation an VETËVENDOSJE!

EU muss sich um stärkere Anbindung Kosovos bemühen

Brüssel (OTS) - Gestern fanden im Kosovo vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die progressive Vetëvendosje! Partei und Vjosa Osmani haben mit einem starken Ergebnis von 48% erfolgreich die Wahl geschlagen.



Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, kommentiert: „Der gestrige Wahlerfolg von Vetëvendosje! ist ein Sieg der Demokratie im Kosovo. Jetzt geht es weiter im Kampf gegen Armut, Korruption und für die Stärkung der demokratischen Institutionen. Das ist auch eine klare Botschaft an die EU in Richtung weiterer Annäherung. Diese ausgestreckte Hand muss von der EU ergriffen werden, um den Kosovo stärker an die EU zu binden. Ein erster Schritt wäre es, die lange versprochene Visaliberalisierung für die Bevölkerung aus dem Kosovo endlich umzusetzen.“

Rückfragen & Kontakt:

Inge Chen

Pressesprecherin Thomas Waitz

+32484912134

inge.chen @ europarl.europa.eu