WGZ23 – das Gesundheitszentrum für Liesing

WGZ23 bietet mit breitem medizinischem Fachangebot und verschiedenen Gesundheitsdienstleistungen umfassende Gesundheitsversorgung im 23. Bezirk

Wien (OTS) - Das WGZ23 soll die erste Adresse in Sachen Gesundheit für ein großes Einzugsgebiet aus Liesing mit seinen rund 110.000 Einwohnern und den angrenzenden Gemeinden in Niederösterreich sein. Bezirksvorsteher Gerald Bischof begrüßt das Projekt: „Wir forcieren seit langem die Errichtung jeweils einer Primärversorgungseinheit in den beiden Liesinger Standortgebieten Zentrum Liesing und Wohnpark Alterlaa. Das WGZ23 nahe dem Zentrum von Liesing bietet klare Vorteile – verlässliche medizinische Betreuung mit langen Öffnungszeiten – und ergänzt das vorhandene Angebot der wohnortnahen medizinischen Versorgung im niedergelassenen Bereich.“

360 Grad Gesundheitsvorsorge und -erhaltung

Das WGZ23 ist als Vollanbieter extramuraler und medizinischer Dienstleistungen geplant, wobei die ärztlichen Leistungen von der Krankenkasse gedeckt werden. Die medizinischen Schwerpunkte des WGZ23 sind dabei ein Primary Health Care Center für den Bezirk, sowie ein Zahnambulatorium, Radiodiagnostik, Labordiagnostik und Orthopädie. Im Erdgeschoss und 1. Obergeschoß finden KundInnen und PatientInnen unter anderem Dienstleistungen wie Apotheke, Café, Bank, Optiker, Bandagist, Beauty Center und Podologie.

Gesundheitszentrum mit Klima Aktiv Gold Zertifizierung

Das letzte Obergeschoss des Gebäudes und die beiden Dachgeschosse eignen sich ideal als Tagesklinik oder Therapiezentrum, ein Teil der Dachflächen wird als Dachgärten gestaltet. Das Bauwerk ist klimaaktiv und hat die Klima Aktiv Gold Zertifizierung, Erdwärme sorgt für die Wärme- und Klimaversorgung des Gebäudes.

