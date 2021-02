FPÖ-Schalk: „Fortwährende Gastro-Schließung ist unverantwortlich!“

Bundesregierung plant Schließung der Gastronomie sogar bis nach Ostern – Freiheitliche fordern sofortige Lockerung der Maßnahmen.

Graz (OTS) - Wie eine große österreichische Tageszeitung heute berichtet, plant die Regierung die Schließung von Hotels und Gastronomiebetrieben bis mindestens 15. März, wahrscheinlicher aber bis nach Ostern, also Anfang April, zu verlängern. „Die bekanntgewordenen Pläne der Bundesregierung sind überhaupt nicht zu verstehen“, so FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Ewald Schalk. „Unsere Wirte, Gastronomen und Hoteliers haben schon wieder seit Monaten geschlossen, während der gesamte Handel und sogar die körpernahen Dienstleistungen wieder aufsperren durften – diese Vorgangsweise ist kaum zu verstehen“, so Schalk weiter, der sich für eine sofortige Lockerung der Maßnahmen und einen dementsprechenden Einsatz der steirischen Landesregierung ausspricht. „Einen gesamten Wirtschaftszweig dermaßen auszuklammern, ist schlichtweg unverantwortlich. Wir fordern eine sofortige Lockerung der Maßnahmen, auch für die Gastronomie. ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl ist es den zahlreichen Wirten schuldig, sich bei ihren Parteikollegen in Wien für eine Öffnung der Betriebe einzusetzen und diese auch ehestmöglich zu erwirken. Wir erwarten uns auch heftigen Protest der steirischen Wirtschaftskammer gegen die Vorgehensweise der Bundesregierung“, so der steirische FPÖ-Wirtschaftssprecher abschließend.

