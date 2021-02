Formel 1: GP-Übertragungsfahrplan im ORF steht fest

ORF-1-Live-Auftakt am 18. April in Imola, am 28. März zum WM-Start Premiere der neuen Formel-1-Show mit Wurz & Hausleitner

Wien (OTS) - Wie bereits im Sommer 2020 kommuniziert, teilen sich ORF und Servus TV ab 2021 für drei Jahre die Österreich-Rechte an der Formel 1. Bis einschließlich 2023 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison im Privatfernsehen und im ORF live zu sehen sein, den Großen Preis von Österreich werden beide Sender live übertragen. Die konkrete Aufteilung der Live-GPs für das jeweilige WM-Jahr entsteht entlang des endgültigen Formel-1-Kalenders, der heuer coronabedingt erst kurzfristig fixiert wurde. Nun steht die Einteilung der Saison 2021 fest: Im ORF starten die WM-Live-Rennen am 18. April im legendären Imola mit dem Grand Prix der Emilia Romagna auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Inklusive des Österreich-Grand-Prix am 4. Juli und des WM-Finales am 12. Dezember in Abu Dhabi stehen insgesamt zwölf Live-Races auf dem ORF-1-Programm.

Neue Formel-1-Show an Renn-Sonntagen ohne ORF-Übertragung

Für jene GPs abseits des ORF-Live-Kalenders lässt sich der ORF Sport etwas ganz Besonderes einfallen: An diesen Renn-Sonntagen präsentiert ORF 1 eine neue Formel-1-Show, die dem sportbegeisterten ORF-1-Publikum in der gewohnten und hochgeschätzten ORF-Qualität alle Infos des Rennwochenendes kompakt präsentiert. Das kultige Formel-1-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz wird im neuen ORF-1-Format am Rennsonntag ebenso eine Rolle spielen wie aktuelle Rennfahrer und vor allem Rennfahrerinnen aus Österreich. Mehr zur ORF-Coverage dieser Rennwochenenden wird zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost: „Unser Anspruch ist es, den heimischen Sportfans möglichst viel und attraktiven Live-Sport zu bieten und damit zu verhindern, dass dieser hinter Bezahlschranken global agierender Konzerne verschwindet. Was die Formel 1 betrifft, so ist genau das nun etwa in Deutschland der Fall. In Österreich sind daher kreative und innovative Lösungen gefragt und das ist uns mit der vorliegenden Rechteteilung gelungen – bereits in der Vergangenheit hat der ORF, etwa bei Fußballrechten, mit heimischen Privatsendern kooperiert. Das ORF-Kult-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz steht in jedem Fall schon in der Poleposition, um im ORF für den gewohnten Formel-1-Sound zu sorgen.“

Die ORF-Live-Rennen 2021

18. April: Italien/Imola

9. Mai: Spanien

6. Juni: Aserbaidschan

4. Juli: Österreich

18. Juli: GB

29. August: Belgien

12. September: Italien/Monza

26. September: Russland

10. Oktober: Japan

24. Oktober: USA

7. November: Brasilien

12. Dezember: Abu Dhabi

Die ServusTV-Live-Rennen 2021

28. März: Bahrain

2. Mai: TBA/Portugal

23. Mai: Monaco

13. Juni: Kanada

27. Juni : Frankreich

4. Juli: Österreich

1. August: Ungarn

5. September: Niederlande

3. Oktober: Singapur

31. Oktober: Mexiko

21. November: Australien

5. Dezember: Saudi-Arabien

