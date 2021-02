Lkw-Kettenpflicht auf drei Straßenabschnitten in Niederösterreich

Temperaturen zwischen -21 und -5 Grad

St. Pölten (OTS) - Die vergangenen Stunden brachten dem gesamten Bundesland Niederösterreich keinen Neuschnee. Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L sind demnach am heutigen Montag überwiegend trocken. Im Waldviertel, Mostviertel und im südlichen Industrieviertel muss in höheren Lagen und in Wald-Durchfahrten mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Raum Aspang gibt es abschnittsweise Schneefahrbahnen aufgrund von leichten Schneeverwehungen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht derzeit für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach und auf der L 5217 zwischen Morigraben / Kirchberg und Lilienfeld. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen. Sperren gibt es auf der L 1142 in Obergrabern sowie auf der L 1012 zwischen Immendorf und Untermarkersdorf/Hadres infolge von Baumbruch. Aufgrund von Hochwasser gesperrt ist der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March.

Die Temperaturen betrugen heute am Morgen zwischen -21 Grad, die in Lilienfeld gemessen wurden, und -5 Grad, die man in Bruck an der Leitha verzeichnete.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

