Bahn: Haimbuchner begrüßt Verlängerung der Notvergabe

Diversifikation und Liberalisierung des Bahnverkehrs von großer Wichtigkeit

Linz (OTS) - Der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter und Bundesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ, Dr. Manfred Haimbuchner, zeigt sich zufrieden über die Einigung bei der Verlängerung der Notvergabe. „Es ist sehr erfreulich, dass im Finanzministerium offenbar die erwachsene Vernunft über den kindlichen Trotz gesiegt hat und die Koalitionsstreitigkeiten in diesem Fall nicht auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden. Pendler und Schüler aus den Regionen müssen auch in der Coronakrise sicher in die Arbeit und in die Schule fahren können.“ ****

Haimbuchner spricht sich auch dafür aus, dass man von Seiten der Politik und im Sinne der Aufrechterhaltung der wichtigen Schieneninfrastruktur den Mitbewerb zum staatlichen Anbieter nicht länger schlechterstellen solle. „Diversifikation war noch immer ein wichtiger Aspekt für die Sicherstellung von Krisenfestigkeit“, so der Landeshauptmann-Stellvertreter wörtlich. Ein erster wichtiger Schritt wäre es daher, den mittlerweile auf der Weststrecke nicht mehr wegzudenkenden Bahnbetreiber Westbahn in die Vergabe von gemeinwirtschaftlichen Leistungen mit einzubeziehen.

