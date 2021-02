Schieder zu Kosovo: Jetzt muss aussichtsreicher Reformkurs weitergehen!

SPÖ-EU-Delegationsleiter gratuliert SozialdemokratInnen zu Wahlsieg

Wien (OTS/SK) - Das Ergebnis der Parlamentswahl im Kosovo sieht der Delegationsleiter der SPÖ im Europaparlament Andreas Schieder als "klare Ansage für die demokratische Zukunft des Kosovos". "Ich gratuliere Wahlsieger Albin Kurti und unserer sozialdemokratischen Schwesternpartei Vetevendosje zu diesem fulminanten Ergebnis. Schon bei den letzten Wahlen Ende 2019 konnte Albin Kurti eine Mehrheit gewinnen. Dieser erneute Triumph ist ein klarer Auftrag der WählerInnen und eine Bestätigung seines Reformkurses. Nach drei Regierungen innerhalb von 1,5 Jahren muss diese Chance nun genutzt werden, um eine stabile Mehrheit zu finden, die das Land in die Zukunft führen kann. Auch wenn die Koalitionsverhandlungen schwierig werden dürften, braucht das Land rasch politische Stabilität. Gerade die junge Bevölkerung erwartet sich konkrete Verbesserungen und einen Modernisierungsschub für das ganze Land." ****

Von Seiten der EU müsse auf dieses Modernisierungsbestreben, der vor allem jungen Bevölkerung reagiert werden. "Die jungen Menschen wünschen sich ein Heranrücken an Europa. Wir müssen ihnen entgegen kommen und endlich die Visaliberalisierung einführen. Diese ist für den Kosovo längst überfällig. Das Land hat seinen Teil der Aufgaben erfüllt, jetzt muss sich auch die Union an ihr Versprechen halten. Das ewige Hinhalten hat zu Recht für viel Frustration in der Bevölkerung gesorgt und schwächt die europäischen Kräfte im Land. Das dürfen wir als EU nicht länger in Kauf nehmen", so Schieder, Kosovo-Berichterstatter der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. (Schluss) ls

