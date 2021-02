Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

20 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 14. Februar 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 8. Februar 2021, im Bezirk Leibnitz, Steiermark, bei dem ein Pkw-Lenker getötet wurde. Der 29-Jährige verlor auf der mit Schneematsch bedecken Fahrbahn die Herrschaft über seinen Pkw und prallte mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Anprall wurde der 29-Jährige, der nicht angegurtet war, in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert, wo er an der Unfallstelle verstarb. Die entgegenkommende Pkw-Lenkerin wurde mit schweren Verletzungen in das nächste Krankenhaus eingeliefert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand waren die Hinterreifen des verursachenden Fahrzeuges nicht mehr verkehrstauglich. Am Wochenende, zu Beginn der Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark, verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, Gemeindestraße und Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und einer in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Beide tödlich verunglückten Pkw-Lenker verwendeten keinen Sicherheitsgurt, ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 14. Februar 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 20 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 34 und 2019 waren es 26.

