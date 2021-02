Oö. Volksblatt: "Kante zeigen" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 15. Februar 2021

Linz (OTS) - In Zeiten einer Pandemie – laut Duden „eine Seuche, die sich im Gegensatz zur Epidemie nicht auf ein begrenztes Gebiet beschränkt, sondern sich über ganze Landstriche oder sogar weltweit ausbreitet“ – trotz Verbots ungeniert auf die Straße zu gehen, um gegen das Corona-Virus zu demonstrieren, verdient gesellschaftliche Ächtung. Zugleich versucht die Regierung, den Rest der Bevölkerung zu schützen. Darum ist es wichtig, dass die Polizei Kante zeigt und uneinsichtige Demonstranten zur Rechenschaft zieht. Während auf der einen Seite gegen eine unbeherrschbare Verbreitung gekämpft wird, tummeln sich andere ohne Einhalten der Mindest-Vorgaben auf der Straße. Das ist ungefähr so, als ob ein Autofahrer bei Rot in die Kreuzung fährt und dann seinen Unfallgegner beschimpft, weil dieser den Zusammenstoß nicht verhindert hat.

