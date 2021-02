Jungnickel/Wölbitsch: Wirtschaft braucht mehr Luft zum Atmen!

Forderung nach Bürokratieabbau und Gebührenbremse - Alibiaktionen statt echter Hilfe

Wien (OTS) - "Die aktuelle Situation stellt Wiens Wirtschaft vor immense Herausforderungen. Was Wien jetzt braucht, sind ein Bürokratieabbau und eine Gebührenbremse. Die Aussetzung der Schanigartengebühren und die Verlängerung der Frist für Stundungen bis Ende September können daher bestenfalls ein erster Schritt sein. Es muss unser vorrangiges Ziel sein, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Die Unternehmerfeindlichkeit in Wien muss endlich der Vergangenheit angehören", so Stadträtin Isabelle Jungnickel und Klubobmann Markus Wölbitsch in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung.

"Während die Bundesregierung alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern und auch wieder neue Arbeitsplätze zu schaffen, quält die Stadtregierung Unternehmer mit Bürokratie und Gebühren. Dabei sollte gerade jetzt der Wiederaufbau der Wirtschaft im Mittelpunkt des politischen Handelns stehen", so Jungnickel, die die langjährige Forderung der neuen Volkspartei Wien - ein Ende des Wiener Teuerungsgesetzes, das Unternehmen, aber auch alle Wiener unter Druck setzt - endlich umgesetzt sehen möchte.

Klubobmann Wölbitsch fordert, dass Wien endlich die Gebührenbremse ziehen müsse und endlich daran gehen müsse die Bürokratie in Wien abzubauen."Jetzt ist die Zeit für eine ordentliche Entlastung der Betriebe. Während der Bund nachweislich geholfen hat und zahlreiche Maßnahmen gesetzt hat, denkt man in Wien nicht wirklich an Entlastungen der Unternehmer. Statt echter Hilfe setzt man auf reine Alibiaktionen", so Wölbitsch, der abschließend noch einmal auf den Flop der "Stolz auf Wien"-Beteiligungs-GmbH verweist, die immer noch nicht aus den Startlöchern gekommen ist. "Statt Wiens Unternehmen damit tatsächlich unter die Arme zu greifen, ist diese Aktion bis heute nur heiße Luft."



