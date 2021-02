ANSCHOBER: Infektionslage in Österreich stabil

Wien (OTS) - Ab kommender Woche wird sich aber Auswirkung des Lockdowns schrittweise verringern und Wirkung der Zunahme der wachsenden Zahl an Mutationen schrittweise steigen - Testoffensive als wirksamstes Gegensteuern und Wellenbrecher



In den vergangenen 24 Stunden wurden von den Bundesländern 1.184 Neuinfektionen bei 1.322 Neu-Genesenen gemeldet - die Zahl der aktiven Fälle ist damit trotz weiterhin enorm hoher Testzahlen auf 14.077 gefallen.

Auch die Zahl der Covid-19-Erkrankten in Spitalsbehandlung ist in dieser Woche um 16% auf 1.311 gesunken, die Zahl der schwer an Covid-19-Erkrankten mit intensivmedizinischem Pflegebedarf um 11% auf 258 gesunken. Auch die Zahl der Todesfälle sinkt weiter, ebenso die Infektionsfälle in den Alten- und Pflegeheimen.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Das ist eine stabile Weiterentwicklung, die jedoch noch weitgehend von den Auswirkungen des Lockdowns mitgeprägt ist. Ab der kommenden Woche müssen wir davon ausgehen, dass diese Folgewirkung schrittweise abnimmt und der stark steigende Anteil der Mutationen mit höherem Ansteckungsrisiko dazu führt, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen schrittweise ansteigen werden. Darauf weist auch die nun langsam steigende Reproduktionszahl (heute bei 1,02) hin. Dem versuchen wir mit einer einzigartigen Testdichte entgegen zu steuern.”

Auch die Zahl der Impfungen steigt positiv an: Am Ende dieser Woche werden 150.000 Personen eine Gesamtimmunisierung (inkl. 2. Stich) erhalten haben, 400.000 Impfungen bereits durchgeführt sein.

