Schroll/Pfister: „Streit der Bundesregierung einstellen – Öffis stärken!“

Einlenken von Schwarz-Grün höchst an der Zeit

St. Pölten (OTS) - Als „sehr schädlich“ stufen Nationalrat Alois Schroll und LAbg. Rene Pfister die lange schwelende Debatte um die Verlängerung der Unterstützung der öffentlichen Verkehrsmittel ein. „Als wichtigen ersten Schritt sehen wir das Einlenken von Finanzminister Blümel – denn: Mit den Öffis, als wichtiges Verkehrsmittel zum Transport in Arbeit und Freizeit, spielt man nicht!“, so Schroll und Pfister. „Unser Ziel ist es, 80.000 neue Jobs für NÖ und damit Vollbeschäftigung zu schaffen, das ist nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung in allen Bereichen, die die Arbeits- und Wirtschaftswelt beeinflussen, möglich“, meint LAbg. Pfister, auch FSG NÖ-Vorsitzender.

Niederösterreich sei ein Land mit vielen PendlerInnen. Die Streichung von Zügen wäre für viele ArbeitnehmerInnen und SchülerInnen, die tagtäglich mit dem Zug in die Arbeit oder Schule fahren, ein Schlag ins Gesicht gewesen. „Der schwarz-grüne Infight war auch aus Sicht der Klimapolitik verantwortungslos. Der Druck der Opposition war wieder einmal zentral, um die Scheinwerfer auf diesen Einschnitt im öffentlichen Verkehr zu lenken. Nächste Station: Vollständige Umsetzung des 1-2-3-Tickets ohne weitere Verzögerung - als Unterstützung für die niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen und die Umwelt“, fordern Schroll und Pfister abschließend.

