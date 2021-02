FPÖ – Hafenecker: Mittel für die Westbahnstrecke sind keine Almosen, sondern wichtige Verkehrsmaßnahme

Diese wichtige Hauptverkehrsader ist kein Spielzeug für Amnesie- und Fahrradminister

Wien (OTS) - „Finanzminister Blümel ist zugegebenermaßen momentan schwer mit eigenen Angelegenheiten und der dazugehörigen Vertuschung beschäftigt, trotzdem sollten sich im wahrsten Sinne des Wortes auch die Räder weiterdrehen. Die Säumigkeit des Ministers hätte fast eine verkehrspolitische Katastrophe ausgelöst, wie übrigens alles, für das die scheidende Regierung momentan verantwortlich zeichnet!“, erklärte der freiheitliche Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Erledigt ist mit dieser Hauruckaktion des türkisen Amnesiewunders Blümel rein gar nichts. In drei Monaten stehen wir vor derselben Situation. Der einzige Unterschied könnte sein, dass wir bis dahin einen neuen Finanzminister haben, was für uns alle nur eine Verbesserung sein kann. Dass es derzeit eine grüne Verkehrsministerin gibt, sei am Rande auch noch erwähnt, der Umstand, dass sie seit nunmehr einem Jahr nichts zuwege gebracht hat, außer grüne Parteigänger in verschiedene Positionen zu hieven und ausgewiesene Experten aus dem Ministerium zu mobben zeigt gleichzeitig auf, wie sinnlos es ist, von dieser Seite Lösungsansätze zu erwarten“, so der FPÖ-Verkehrssprecher weiter.

„Es ist dringend an der Zeit, diese Republik durchzulüften und die geballte Inkompetenz dieser türkis-grünen Ministerdarstellertruppe dorthin zu befördern, wo sie hingehört, weg von den Schalthebeln der Macht!“, betonte Hafenecker.

