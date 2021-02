Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand vom 14. Februar 2021

Wien (OTS/RK) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.



Stand Sonntag, 14. Februar 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 86.254 positive Testungen bestätigt. In den heute gemeldeten 247 positiven Testungen sind 3 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.607.



81.984 Personen sind genesen.



Gestern wurden in Wien 29.216 Corona-Tests registriert, insgesamt macht das 2.548.229 Testungen in Wien.



Die Gesundheitshotline 1450 hat 3.254 Anrufe entgegengenommen.

Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621. (Schluss) red



